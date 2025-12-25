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Συλλήψεις Ισραηλινών για επίθεση στη Δυτική Όχθη με τραυματισμό ενός βρέφους
Ειδήσεις
21:15 - 25 Δεκ 2025

Συλλήψεις Ισραηλινών για επίθεση στη Δυτική Όχθη με τραυματισμό ενός βρέφους

Reporter.gr Newsroom
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Οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι πέντε Ισραηλινοί συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε επίθεση κατά ενός παλαιστινιακού σπιτιού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά την οποία τραυματίστηκε ένα βρέφος.  

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa, το οκτάμηνο μωρό τραυματίστηκε «στο πρόσωπο και στο κεφάλι», με τις ευθύνες να αποδίδονται «σε μια ομάδα οπλισμένων εποίκων» που «έριχναν πέτρες σε σπίτια και ιδιοκτησίες» στην κοινότητα Σάιρ, στα βόρεια της Χεβρώνας. Η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι, σε συντονισμένη επιχείρηση με τον στρατό, συνελήφθησαν «πέντε ύποπτοι» για «συμμετοχή σε σοβαρά, βίαια επεισόδια στο χωριό Σάιρ». Οι δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν καταγγελία για «λιθοβολισμό, από Ισραηλινούς πολίτες, κατά ενός παλαιστινιακού σπιτιού», με αποτέλεσμα «ένα κοριτσάκι μικρής ηλικίας» να τραυματιστεί.

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε «εμπλοκή πολλών υπόπτων» που έφτασαν από ένα γειτονικό «προωθημένο φυλάκιο», όρος που χρησιμοποιείται για τους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς.

Ένας λογαριασμός στο Telegram συνδεδεμένος με τους «Νέους των Λόφων», ένα κίνημα ριζοσπαστών εποίκων, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ζημιές στο χωριό Σάιρ, συνοδευόμενο από σχετική λεζάντα.

Ο Ισραηλινός ποιητής και ακτιβιστής υπέρ της ειρήνης Ελίαζ Κόεν σχολίασε στο Facebook: «Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά ή υποβαθμίσιμα επεισόδια. Πρόκειται για μια μεθοδευμένη πρακτική, ένα σύστημα. Μια σοβαρή ηθική παρεκτροπή», αναρτώντας φωτογραφία του τραυματισμένου μωρού.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) κατέγραψε τον Οκτώβριο «κορύφωση των επιθέσεων εποίκων που προκαλούν θύματα, υλικές ζημιές ή και τα δύο» στη Δυτική Όχθη κατά τις σχεδόν δύο τελευταίες δεκαετίες.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη το 1967. Τα βίαια επεισόδια στην περιοχή αυξήθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα. Από τότε, πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι, άμαχοι και μαχητές, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από στρατιωτικές δυνάμεις ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

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