Αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον στόχων του ISIS στη Νιγηρία

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12) στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία, έπειτα από εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσουν, όπως δήλωσε, οι δολοφονίες χριστιανών.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο στρατός πραγματοποίησε «πολλαπλά πλήγματα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε επόμενη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αμερικανική Διοίκηση Αφρικής (AFRICOM) δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι, τους οποίους χαρακτήρισε τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους, σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην πολιτεία Σοκότο, η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τον Νίγηρα, και έχει μετατραπεί σε εστία αναζωπύρωσης του βίαιου εξτρεμισμού.

«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα είναι πολλοί περισσότεροι αν συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νιγηρία είναι μια ποικιλόμορφη, πολυεθνική χώρα 230 εκατομμυρίων κατοίκων, περίπου μοιρασμένη ανάμεσα στον κυρίως μουσουλμανικό βορρά και τον κατά κύριο λόγο χριστιανικό νότο. Αν και η βία έχει κατά καιρούς στοχεύσει χριστιανούς, έχει επίσης επηρεάσει βαθιά και τους μουσουλμάνους, σύμφωνα με Νιγηριανούς και Δυτικούς αναλυτές.

{https://x.com/DeptofWar/status/2004351717131903272}

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση της Νιγηρίας ενέκρινε τα πλήγματα και συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πραγματοποίησή τους.

Η AFRICOM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης κατάστασης, δήλωσε ότι τα πλήγματα έγιναν σε δύο τοποθεσίες στην πολιτεία Σοκότο και στόχευαν την Επαρχία Σαχέλ του Ισλαμικού Κράτους, έναν αφρικανικό βραχίονα της εξτρεμιστικής οργάνωσης.