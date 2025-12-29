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Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές: Κέρδη μεταλλευτικών μετοχών αντισταθμίζουν τις απώλειες στον αμυντικό κλάδο
Χρηματιστήρια
19:17 - 29 Δεκ 2025

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές: Κέρδη μεταλλευτικών μετοχών αντισταθμίζουν τις απώλειες στον αμυντικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσίασαν μικτές τάσεις τη Δευτέρα (29/12), με τα κέρδη του κλάδου των μεταλλείων να αντισταθμίζουν τις απώλειες των αμυντικών μετοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος ενισχυόμενος κατά 0,11% στις 589,35 μονάδες, έχοντας αγγίξει νωρίτερα σήμερα ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στις 589,61 μονάδες.

Όσον αφορά τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, ο βρετανικός FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου κινήθηκε οριακά κάτω από το μηδέν στις 9,865.52 μονάδες. Από την άλλη μεριά, τόσο ο γαλλικός CAC, όσο και ο γερμανικός DAX κινήθηκαν σε θετικό έδαφος ενισχυόμενοι κατά 0,1%. Ο μεν πρώτος κινούμενος στις 8,112.02 μονάδες, ενώ ο δεύτερος κινήθηκε στις 24,364.92 μονάδες.

Στους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κατέγραψε μικρή άνοδο 0,13% στις 17,195.80 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ιταλικός MIB σημείωσε απώλειες 0,38% στις 44,436.01 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές υποχώρησαν μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πιο συγκεκριμένα, οι μετοχές της Leonardo σημείωσαν πτώση 3,6% και της Rheinmetall 2,5%, ενώ οι Renk, Kongsberg και Saab υποχώρησαν κατά περισσότερο από 1,5% η καθεμία. Ο δείκτης Stoxx Europe aerospace and defense κινήθηκε 1,6% χαμηλότερα. Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου των μεταλλείων ενισχύθηκαν, με τον δείκτη του κλάδου να καταγράφει άνοδο 1,2%.

Παρότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις αμυντικές μετοχές, ο αναλυτής της Sydbank, Jacob Pedersen, δήλωσε ότι «θα γίνει γρήγορα εμφανές ότι οι επενδύσεις στην άμυνα στην Ευρώπη θα συνεχιστούν και θα επιταχυνθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια».

«Σίγουρα υπάρχει θετικό δυναμικό για τις ευρωπαϊκές μετοχές αν επιτευχθεί κάποια μορφή ειρήνης», πρόσθεσε ο Pedersen σε συνέντευξή του στο CNBC, στην εκπομπή Squawk Box Europe.

Στις μεμονωμένες μετοχές, η γαλλική βιοτεχνολογική εταιρεία Abivax ενισχύθηκε 3,9% κατά τις απογευματινές συναλλαγές, καταγράφοντας από τις υψηλότερες αποδόσεις στον ευρωπαϊκό δείκτη blue-chip. Η φαρμακευτική εταιρεία σε κλινικό στάδιο έχει βρεθεί στο επίκεντρο φημών για εξαγορά και υπάρχει αισιοδοξία για το κύριο προϊόν της – μια θεραπεία για ελκώδη κολίτιδα.

Η βρετανική μεταλλευτική Fresnillo, εισηγμένη στο Λονδίνο, ενισχύθηκε 1,5%. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο άνω του 400% φέτος, ακολουθώντας την ισχυρή άνοδο των πολύτιμων μετάλλων.

Το ασήμι ανέβηκε πάνω από $80 ανά ουγκιά για πρώτη φορά νωρίς τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσει ξανά, με τελευταία τιμή τα $74,20 ανά ουγκιά. Ο χρυσός υποχώρησε 1,6%, στα $4.458 ανά ουγκιά, ενώ ο χαλκός έπεσε 2,3%, στα $5,71 ανά ουγκιά.

Επισημαίνετια ότι οι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να είναι χαμηλότεροι αυτή την εβδομάδα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και με τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κλείνουν την Πέμπτη για την Πρωτοχρονιά.

Η προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία πριν το τέλος του έτους φαίνεται να εξασθενεί, καθώς ο Τραμπ και ο Ζελένσκι δήλωσαν την Κυριακή ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά παραμένουν «ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα».

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