Το τεράστιο οικονομικό κόστος των αντιμεταναστευτικών πολιτικών

Η μετανάστευση αποτελεί κεντρικό ρήγμα στη σύγχρονη πολιτική. Αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα από οπουδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο ρητορικός λόγος γίνεται ολοένα και πιο παράλογος. Είναι ωστόσο ορατό σε πολλές ακόμα δυτικές χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα.

Οι περισσότερες προηγμένες οικονομίες γερνούν ραγδαία, και η δημογραφική συρρίκνωση συνεπάγεται μια μειούμενη εργατική δύναμη. Αν και ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανακουφίσουν μερικές από αυτές τις πιέσεις, κανένα από τα δύο δεν μπορεί να καλύψει την ταχέως αναπτυσσόμενη ανάγκη για εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη και τη φροντίδα ηλικιωμένων, ούτε να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, τους υδραυλικούς και τους αμέτρητους άλλους των οποίων οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται ακόμη από μια αναντικατάστατη ανθρώπινη πινελιά.

Αντίθετα, ο αναπτυσσόμενος κόσμος έχει μια τεράστια προσφορά εργατικού δυναμικού, αλλά όχι αρκετές καλές θέσεις εργασίας για να το απορροφήσει. Μόνο στην Αφρική, περισσότερα από 600 εκατομμύρια άτομα προβλέπεται να εντάχθούν στον εργαζόμενο πληθυσμό στο επόμενο τέταρτο του αιώνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο.

Το αποτέλεσμα είναι μια χρόνια ανεργία νέων που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τροφοδοτήσει πολιτική αστάθεια και εμφύλιες συρράξεις σε πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αυτές οι πιέσεις επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, που αναμένεται να χτυπήσει πιο σκληρά τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και να επιταχύνει τις μεταναστευτικές ροές προς τις πιο πλούσιες χώρες.

Οι οικονομολόγοι έχουν από καιρό υποστηρίξει ότι η χαλάρωση των περιορισμών στη διασυνοριακή κινητικότητα αποφέρει τεράστια οφέλη τόσο στις χώρες προορισμού όσο και στις χώρες προέλευσης. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν σφοδρές αντιδράσεις από τον οξύ αντιμεταναστευτικό αντίκτυπο που σαρώνει αυτή τη περίοδο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Στη Γερμανία, η απόφαση της Άνγκελα Μέρκελ να δεχθεί ένα εκατομμύριο Σύριους πρόσφυγες το 2015 είναι ίσως η πιο αντιδημοφιλής απόφαση της 16ετούς θητείας της, όσο ηθικά θαρραλέα κι αν φάνηκε τότε. Η δυσαρέσκεια για τους αυξανόμενους μεταναστευτικούς πληθυσμούς ήταν μια από τις κύριες δυνάμεις πίσω από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016 να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει χτίσει την πολιτική του ταυτότητα σε μια σκληρή αντιμεταναστευτική πλατφόρμα.

Η πορεία της Αμερικής την τελευταία δεκαετία είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική. Ιστορικά, η ικανότητα της χώρας να προσελκύει φιλόδοξους ανθρώπους από όλο τον κόσμο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της, τροφοδοτώντας την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τον πολιτισμικό ζωτικό δυναμισμό. Αμερικανικά πανεπιστήμια, ειδικότερα, ήταν μαγνήτες για τον παγκόσμιο ταλέντο, προσελκύοντας φωτεινούς φοιτητές που έρχονται όχι μόνο για να λάβουν μια υψηλής ποιότητας – αν και πολύ ακριβή – εκπαίδευση, αλλά και για να χτίσουν μια ζωή και καριέρα στις ΗΠΑ. Αυτή η προσέγγιση απέδωσε εξαιρετικά, καθώς σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες του Fortune 500 ιδρύθηκαν από μετανάστες ή τα παιδιά τους.

Αλλά αυτός ο πυλώνας του αμερικανικού δυναμισμού τώρα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε ουσιαστικά τα σύνορα και έκανε δημόσιο θέαμα τις επιχειρήσεις και τις απελάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακού Ελέγχου (ICE), για να αναστρέψει την αποκαλούμενη πολιτική «ανοικτών συνόρων» του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι συγκλονιστικές εικόνες Βενεζουελανών μεταναστών που κατηγορούνταν για δεσμούς με συμμορίες και απελάθηκαν στο διαβόητο Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών του Ελ Σαλβαδόρ – όπου, σύμφωνα με αναφορές, υπέμειναν βάναυση και απάνθρωπη μεταχείριση – μπορεί να συνέβαλαν στη μεταγενέστερη πτώση των παράνομων διασχίσεων των συνόρων. Αλλά αυτό το θέατρο σκληρότητας έχει επίσης «παγώσει» τη νόμιμη μετανάστευση, αποθαρρύνοντας πολλούς από τους ειδικευμένους και φιλόδοξους ανθρώπους που εδώ και καιρό υπήρξαν το θεμέλιο της αμερικανικής καινοτομίας και ανάπτυξης.

Η καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ έναντι των διεθνών φοιτητών ήταν ιδιαίτερα καταστροφική. Σε μια ευρέως καλυφθείσα υπόθεση, μια 19χρονη φοιτήτρια του Κολεγίου Μπάμπσον που είχε φτάσει στις ΗΠΑ από την Ονδούρα σε ηλικία επτά ετών απομακρύνθηκε από μια γραμμή ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης. Αντί να πετάξει στο σπίτι της στο Τέξας όπως σχεδίαζε, κρατήθηκε, στάλθηκε σε εγκατάσταση της ICE και στη συνέχεια, παρά εντολή ομοσπονδίου δικαστηρίου να μην αφαιρεθεί από τη Μασαχουσέτη, απελάθηκε στην Ονδούρα – χωρίζοντας την από τους γονείς της, που παραμένουν στις ΗΠΑ.

Βεβαίως, οι πολιτικές της εποχής Μπάιντεν πυροδότησαν μια έκρηξη της παράνομης μετανάστευσης ενώ ταυτόχρονα περιόρισαν τις νόμιμες οδούς για οικονομικά ωφέλιμη είσοδο. Μεταξύ 2020 και 2024, περίπου 11 εκατομμύρια μετανάστες εισήλθαν στις ΗΠΑ – και δεδομένου του μεγάλου αριθμού όσων διέσχισαν μη ελεγχόμενες εκτάσεις του νότιου συνόρου, ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος. Φυσικά, η προσέγγιση του Μπάιντεν ήταν από μόνη της μια αντίδραση στους περιορισμούς του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, καταδεικνύοντας πώς η αμερικανική μεταναστευτική πολιτική έχει ταλαντευθεί άγρια μεταξύ ακραίων θέσεων αντί να συγκλίνει σε μια συνεκτική στρατηγική.

Δεδομένων των ριζωμένων διχασμών και της δυσλειτουργίας της Ουάσινγκτον, οι πιθανότητες να ψηφίσει το Κογκρέσο ένα διμερές νομοσχέδιο μεταναστευτικής μεταρρύθμισης είναι εξαιρετικά μικρές. Παρόμοιες δυναμικές εκτυλίσσονται σε ένα μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, καθώς η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αγωνίζονται να ενσωματώσουν πολύ μικρότερους μεταναστευτικούς πληθυσμούς των οποίων οι πολιτισμικές παραδόσεις διαφέρουν αισθητά από αυτές των περισσότερων γηγενών πολιτών.

Πάνω σε αυτό το ζοφερό σκηνικό, το οικονομικό επιχείρημα υπέρ της μετανάστευσης παραμένει πειστικό όσο ποτέ. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι το κόστος ανάπτυξης των αντιμεταναστευτικών πολιτικών του Τραμπ, με το πέρασμα του χρόνου, θα υποβαθμίσει εκείνο που σχετίζεται με τους δασμούς του και άλλα εμπορικά εμπόδια. Εάν οι τρέχουσες πολιτικές τάσεις επιμείνουν, το χάσμα μεταξύ οικονομικών βασικών παραμέτρων και πολιτικών επιλογών είναι πιθανό μόνο να διευρυνθεί, αφήνοντας τις ανεπτυγμένες χώρες πάρα πολύ απροετοίμαστες για τις προκλήσεις που επέρχονται.

Το παραπάνω άρθρο υπογράφει ο Kenneth Rogoff, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθηγητής Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και βραβευμένος με το βραβείο Deutsche Bank στα Χρηματοοικονομικά το 2011.