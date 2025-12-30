Αποκλειστική εκπροσώπηση της Chipolbrok από τη SNEAL σε Αν. Μεσόγειο και Ελλάδα

Σε συμφωνία αποκλειστικής πρακτόρευσης κατέληξαν η Chinese Polish Joint Stock Shipping Company (Chipolbrok) και το Σκανδιναβικό Πρακτορείο Εγγύς Ανατολής Α.Ε. (SNEAL), με αντικείμενο την εκπροσώπηση της πρώτης στην ελληνική αγορά.

Με τη νέα συμφωνία, η Chipolbrok ενισχύει την οργανωμένη παρουσία της στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο, διευρύνοντας τις διαθέσιμες λύσεις θαλάσσιας μεταφοράς για φορτία break-bulk και project cargo.

Στόχος είναι η καλύτερη κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, ιδίως σε έργα που απαιτούν εξειδικευμένες δυνατότητες μεταφοράς βαρέων και ογκωδών φορτίων.

Η συνεργασία συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία της Chipolbrok στις μεταφορές heavy-lift με τη γνώση της SNEAL για τις συνθήκες λειτουργίας και τις απαιτήσεις των ελληνικών λιμανιών.

Η Chipolbrok, που ιδρύθηκε το 1951 ως κοινοπραξία Κίνας και Πολωνίας, δραστηριοποιείται διεθνώς στη μεταφορά project και break-bulk φορτίων.

Ο στόλος της περιλαμβάνει multipurpose πλοία βαρέων ανυψώσεων, με γερανούς που φτάνουν έως και τους 700 τόνους.

Τα νεότερα πλοία κατηγορίας 62.000 dwt διαθέτουν γερανούς 300 τόνων και μεγάλα καταστρώματα, κατάλληλα για μεταφορές όπως ανεμογεννήτριες, βαριά βιομηχανικά μηχανήματα και σύνθετα έργα υποδομής.

Από την πλευρά της, η SNEAL συγκαταλέγεται στα παλαιότερα ναυτιλιακά πρακτορεία της χώρας. Ιδρύθηκε το 1907 από τον Ευγένιο Ευγενίδη, έχει έδρα τον Πειραιά και παρουσία σε όλα τα βασικά ελληνικά λιμάνια.

Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της SNEAL με τον Όμιλο Ευγενίδη μέσο του οποίου επιτεύχθηκε η εκπροσώπηση της Chipolbrok στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Chipolbrok, η αποκλειστική συνεργασία με τη SNEAL αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η SNEAL, από την πλευρά της σημειώνει ότι η αποκλειστική εκπροσώπηση της Chipolbrok διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της στα φορτία project cargo και break-bulk.

Η συνεργασία αυτή εκτιμάται ότι θα προσφέρει περισσότερες επιλογές μεταφοράς σε ελληνικές επιχειρήσεις, θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση έργων βαρέως εξοπλισμού και θα συμβάλει στη σταδιακή ανάπτυξη εξειδίκευσης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Τέλος, ο Όμιλος Ευγενίδη υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα όπως η Chipolbrok ενισχύει την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που υποστηρίζει στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και κινείται σε συνέχεια της μακράς παρουσίας του σε σημαντικές εξελίξεις της διεθνούς ναυτιλίας.