Σαουδική Αραβία - ΗΑΕ: Κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών μετά τις αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε την Τρίτη (30/12) ότι η εθνική της ασφάλεια αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και στήριξε το αίτημα να αποχωρήσουν οι δυνάμεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) από την Υεμένη εντός 24 ωρών, λίγο αφότου μια συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στο νότιο λιμάνι της Υεμένης, Μουκάλα.

Σύμφωνα με το Reuters, η προειδοποίηση αυτή αποτέλεσε την πιο σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερα το Ριάντ εναντίον του Αμπού Ντάμπι, καθώς η συμμαχία χτύπησε αυτό που περιέγραψε ως ξένη στρατιωτική υποστήριξη στους νότιους αυτονομιστές υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ, ενώ ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία όρισε προθεσμία για την αποχώρηση των δυνάμεων των Εμιράτων. Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τα ΗΑΕ να συμμορφωθούν με το αίτημα.

Σημειώνεται ότι Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ είναι και οι δύο σημαντικοί παίκτες στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ τους θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις αποφάσεις για την παραγωγή πετρελαίου. Η ομάδα πρόκειται να συνεδριάσει διαδικτυακά την ερχόμενη Κυριακή.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, ακύρωσε επίσης μια αμυντική συμφωνία με τα ΗΑΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης και κατηγόρησε τα ΗΑΕ σε τηλεοπτικό του λόγο ότι τροφοδοτούν εσωτερικές συγκρούσεις στην Υεμένη μέσω της υποστήριξής τους στο Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC).

«Δυστυχώς, έχει πλέον επιβεβαιωθεί οριστικά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πίεσαν και καθοδήγησαν το STC να υπονομεύσει και να εξεγερθεί κατά της κρατικής εξουσίας μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Να επισημανθεί εδώ ότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στον Κόλπο κινούνταν πτωτικά, μετά την κλιμάκωση των εντάσεων.

Η επίθεση φέρνει τους συμμάχους πιο κοντά στη σύγκρουση

Όσον αφορά το ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο, υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ ήταν μέλος της σαουδαραβικής συμμαχίας που μάχεται τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη από το 2015. Το 2019 ξεκίνησαν τη σταδιακή αποχώρηση των δυνάμεών τους από τη χώρα, αλλά παρέμειναν δεσμευμένα στην κυβέρνηση της Υεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και αναγνωρίζεται διεθνώς.

Το STC αποφάσισε αργότερα να διεκδικήσει αυτονομία στο νότο και αυτόν τον μήνα προχώρησε σε αιφνιδιαστική επίθεση κατά των δυνάμεων της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης, φέρνοντας τους συμμάχους του Κόλπου, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία, πιο κοντά από ποτέ σε σύγκρουση στην Υεμένη και θέτοντας σε κίνδυνο την αναζωπύρωση ενός μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου.

Η προέλαση αυτή έσπασε χρόνια αδιεξόδου, με το STC να δηλώνει ότι ελέγχει ευρεία περιοχή στο νότο, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής επαρχίας Χαντάρμαουτ. Η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει το STC να μην προβεί σε στρατιωτικές ενέργειες στην ανατολική συνοριακή επαρχία Χαντάρμαουτ και ζητούσε την αποχώρηση των δυνάμεών του. Το STC απέρριψε παρ' όλα αυτά την έκκληση της Σαουδικής Αραβίας.

Η περιορισμένη αεροπορική επιδρομή νωρίς την Τρίτη ακολούθησε την άφιξη δύο πλοίων από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ το Σάββατο και την Κυριακή χωρίς άδεια, όπως δήλωσε η συμμαχία.

Μετά την άφιξή τους στη Μουκάλα, τα πλοία απενεργοποίησαν τα συστήματα παρακολούθησης και εκφόρτωσαν μεγάλες ποσότητες όπλων και οχημάτων μάχης για την υποστήριξη του STC, προσέθεσε.

Το κρατικό σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα πλοίο που ταυτοποιήθηκε ως «Greenland», από το οποίο, όπως αναφέρθηκε, εκφορτώθηκαν όπλα και οχήματα μάχης, προσθέτοντας ότι προερχόταν από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Η συμμαχία δήλωσε ότι η επίθεση στο λιμάνι Μουκάλα δεν προκάλεσε θύματα ή ζημιές σε παρακείμενες υποδομές, σύμφωνα με τα σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η επιδρομή στόχευσε την προβλήτα όπου εκφορτώθηκε το φορτίο των δύο πλοίων.