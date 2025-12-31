Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στη ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα

"Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης", αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενσωμάτωση της Βουλγαρίας έρχεται χάρη στην διαρκή προσπάθεια της χώρας και σε μεταρρυθμίσεις.
Ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι η ένταξη της Βουλγαρίας ως νέου κράτους-μέλους στη ζώνη του ευρώ "ενισχύει το κοινό μας νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της Ένωσης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη".