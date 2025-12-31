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Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στη ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα
Ειδήσεις
19:59 - 31 Δεκ 2025

Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στη ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα

Reporter.gr Newsroom
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Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ο νέος πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος, Κυριάκος Πιερρακάκης.

"Καλωσορίζω θερμά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία πρόκειται να γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης", αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενσωμάτωση της Βουλγαρίας έρχεται χάρη στην διαρκή προσπάθεια της χώρας και σε μεταρρυθμίσεις.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι η ένταξη της Βουλγαρίας ως νέου κράτους-μέλους στη ζώνη του ευρώ "ενισχύει το κοινό μας νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της Ένωσης σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη".

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