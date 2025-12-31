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Σι: Η εθνική επανένωση δεν σταματά - Νέες προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν
Ειδήσεις
20:59 - 31 Δεκ 2025

Σι: Η εθνική επανένωση δεν σταματά - Νέες προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε σήμερα 31/12 το μήνυμα της σθεναρής πολιτικής του για την Ταϊβάν, δηλώνοντας ότι η επανένωση της χώρας «δεν μπορεί να σταματήσει», στο πλαίσιο του πρωτοχρονιάτικου διαγγέλματός του για το 2026. Η ομιλία του μεταδόθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση στρατιωτικών γυμνασίων που πραγματοποιήθηκαν γύρω από τα ύδατα της Ταϊβάν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ, επαναλαμβάνοντας τον τόνο προειδοποίησης που είχε δώσει και πέρυσι προς δυνάμεις που θεωρούνται υποστηρικτές της ανεξαρτησίας του νησιού.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τις στρατιωτικές ασκήσεις ως «απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια» και «κραυγαλέα πρόκληση», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή. Αναλυτές εκτιμούν ότι το μήνυμα Σι εντάσσεται σε μια στρατηγική επίδειξης ισχύος, την ώρα που οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Ασία παραμένουν ευαίσθητες.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Κινέζος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πολιτική της «ενιαίας Κίνας» παραμένει ακλόνητη, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς δυνάμεις.

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