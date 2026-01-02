Νεαρή Ελληνίδα μεταξύ των αγνοουμένων στο Κραν Μοντανά

Στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά φέρεται να βρίσκεται μια 15χρονη Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς είχε μεταβεί σε μπαρ της περιοχής μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης φέρονται να αγνοούνται.

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Οι γονείς της 15χρονης γνώριζαν ότι θα έβγαινε στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, ωστόσο μετά το τραγικό συμβάν αναζητούν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της, απευθύνοντας εκκλήσεις προς τις αρχές και το κοινό.

Την αγωνία της οικογένειας εκφράζει και ο αδελφός της Αλίκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά απεγνωσμένα πληροφορίες για το τι έχει συμβεί στην αδελφή του.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε 47 νεκρούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και αγνοούμενοι. Μόνο από τη Γαλλία οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε οκτώ, ενώ για την Ιταλία σε έξι. Παράλληλα, 115 άτομα έχουν τραυματιστεί, με εικόνες ανήλικων παιδιών, ακόμη και 15 ετών, να νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα να προκαλούν σοκ. Την ίδια στιγμή, βίντεο από τον πύρινο εφιάλτη στο κατάμεστο μπαρ «Le Constellation» κάνουν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.

Επισημαίνεται ότι εκτός από σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα πυρασφάλειας, διερευνώνται και ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας, καθώς στο νυχτερινό κέντρο φέρεται να βρίσκονταν ανήλικοι τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Σε ό,τι αφορά τον 16χρονο Ιταλό Εμανουέλε Γκαλεπίνι, μέλος της Εθνικής Ένωσης Γκολφ και κάτοικο Ντουμπάι, που σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε ταυτοποιηθεί ως ο πρώτος Ιταλός νεκρός, συγγενικό του πρόσωπο διέψευσε την πληροφορία του θανάτου του.

Νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τις απεγνωσμένες προσπάθειες νεαρών θαμώνων να σβήσουν τη φωτιά, πετώντας νερό από τα ποτήρια τους στην οροφή του υπογείου, η οποία είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Εν αναμονή της επίσημης ενημέρωσης από τις ελβετικές αρχές, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στο ιδιαίτερα εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό της οροφής, καθώς και στη μοναδική σκάλα διαφυγής από την οποία οι νέοι, ηλικίας 15 έως 25 ετών, επιχείρησαν να διαφύγουν μέσα σε αποπνικτικό καπνό. Η χωρητικότητα του καταστήματος φέρεται να άγγιζε το ανώτατο όριο των 300 ατόμων, ενώ ως ιδιοκτήτες εμφανίζονται δύο άτομα γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική.