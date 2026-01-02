Τεχεράνη: Σκληρή απάντηση στις απειλές Τραμπ - Καμία ανοχή σε ξένη παρέμβαση

Με σκληρή ρητορική απαντά η Τεχεράνη στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με επέμβαση εάν το ιρανικό καθεστώς καταστείλει βίαια τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (2/1) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για δράση και έτοιμες να προχωρήσουν».

Από τη μεριά του, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Σαμχανί, προειδοποίησε μέσω του X ότι οποιαδήποτε δύναμη επιχειρήσει να πλήξει την ασφάλεια του Ιράν, με οποιοδήποτε πρόσχημα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με άμεση απάντηση.

«Η ασφάλεια του Ιράν αποτελεί κόκκινη γραμμή», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά το «ιστορικό παρεμβάσεων» των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράκ και το Αφγανιστάν έως τη Γάζα. Όπως σημείωσε, κάθε παρέμβαση που αγγίζει την εθνική ασφάλεια της χώρας θα απαντηθεί με τρόπο που «θα προκαλέσει μεταμέλεια», χαρακτηρίζοντας τις απειλές «ανεύθυνες και τυχοδιωκτικές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει καμία ξένη ανάμειξη στις εσωτερικές της υποθέσεις.

Παρέμβαση έκανε και ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη αμερικανική εμπλοκή θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και θα έπληττε ευθέως τα αμερικανικά συμφέροντα. «Ας προσέξει τους στρατιώτες του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις

Την ίδια ώρα, οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων την περασμένη Κυριακή, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την ακρίβεια και την εκτόξευση του κόστους ζωής. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον σε έξι.

Το αρχικά αυθόρμητο κίνημα διαμαρτυρίας, που ξεκίνησε από εμπόρους, εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην Τεχεράνη, καθώς και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, κυρίως στις δυτικές και νότιες επαρχίες.

Οι διαδηλωτές, εξοργισμένοι από τη βαθιά οικονομική κρίση, ζητούν αλλαγή καθεστώτος, καταγγέλλοντας τη θεοκρατική κυβέρνηση για διαφθορά και κακοδιαχείριση. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων ιρανικών πόλεων ακούγονται συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αλλά και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, ο οποίος ανατράπηκε με την Ιρανική Επανάσταση του 1979, μετά από 37 χρόνια στην εξουσία.