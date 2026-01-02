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Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στην πρώτη συνεδρίαση του έτους - Συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα
Εμπορεύματα
13:50 - 02 Ιαν 2026

Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στην πρώτη συνεδρίαση του έτους - Συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχετικά σταθερές την πρώτη ημέρα συναλλαγών του 2026, μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση τους από το 2020, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις ανησυχίες για υπερπροσφορά έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και των εξαγωγών της Βενεζουέλας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν ελαφρώς κατά 0,12% στα 60.78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παραμένει σταθερό με την τιμή στα 57,39 δολάρια το βαρέλι.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν κατηγορίες για επιθέσεις εναντίον αμάχων την Πρωτοχρονιά, παρά τις συνομιλίες που τελούν υπό την εποπτεία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διανύει σχεδόν τον τέταρτο χρόνο του. Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής, επιδιώκοντας να στερήσει από τη Μόσχα πηγές χρηματοδότησης της στρατιωτικής της εκστρατείας στην Ουκρανία.

Στο μέτωπο της Βενεζουέλας, η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει την πίεση στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, συνεχίστηκε με την επιβολή κυρώσεων την Τετάρτη σε τέσσερις εταιρείες και τα συνδεδεμένα με αυτές πετρελαιοφόρα, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Την ίδια στιγμή, στη Μέση Ανατολή, η κρίση μεταξύ των παραγωγών του OPEC, -Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων-, με επίκεντρο την Υεμένη, βαθαίνει μετά τη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άντεν την Πέμπτη (1/1). Το γεγονός αυτό προηγήθηκε της εικονικής συνεδρίασης της ομάδας OPEC+, που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και τους συμμάχους του, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιανουαρίου.

Επισημαίνεται ότι οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι ο OPEC+ θα διατηρήσει το «πάγωμα» των αυξήσεων της παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την αναλύτρια της Sparta Commodities, Τζουν Γκο.

«Το 2026 θα είναι καθοριστικό έτος για την αξιολόγηση των αποφάσεων του OPEC+ όσον αφορά την εξισορρόπηση της προσφοράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αυξάνει τα αποθέματα αργού κατά το πρώτο εξάμηνο, παρέχοντας έτσι ένα επίπεδο στήριξης στις τιμές του πετρελαίου.

Απώλειες το 2025

Υπενθυμίζεται ότι τα διεθνή σημεία αναφοράς Brent και WTI κατέγραψαν απώλειες σχεδόν 20% το 2025, τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020, καθώς οι ανησυχίες για υπερπροσφορά και δασμούς υπερίσχυσαν των γεωπολιτικών κινδύνων. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο έτος απωλειών για το Brent, η μεγαλύτερη αρνητική ακολουθία που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Προς το παρόν, αναμένουμε ένα μάλλον “άχρωμο” έτος για τις τιμές του (Brent), με διακύμανση σε εύρος περίπου 60-65 δολαρίων το βαρέλι», δήλωσε ο αναλυτής ενέργειας της DBS, Σούβρο Σαρκάρ.

Στο ίδιο πλαίσιο, η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανέφερε ότι η υποτονική κίνηση των τιμών αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων γεωπολιτικών κινδύνων και των μακροπρόθεσμων θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς, τα οποία δείχνουν προς την κατεύθυνση της υπερπροσφοράς.

Ενίσχυση για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου ενισχύονται κατά 1,239% στα 28,510 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, το ράλι που παρατηρήθηκε στα μέταλλα κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, συνεχίζεται.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,57% στα 4,408.90 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι εκτοξεύεται εκ νέου κατά 4,91% στα 74,060 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός παρουσιάζει κέρδη 0,93% στα 5,7345 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάρια ενισχύεται κατά 0,26% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1719 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα τώρα, το δολάρια ενισχύεται επίσης κατά 0,31% στα 1.3436 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η ισοτιμία της λίρας με το ευρώ παραμένει σταθερή στη 0.8722 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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