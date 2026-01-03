Σέρρες: Στον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες

Στον 45χρονο άνδρα που αγνοούνταν από την προπαραμονή των Χριστουγέννων φαίνεται πως ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του όρους Μπέλλες, στη θέση «Χωνί», στις Σέρρες. Σύμφωνα με πληροφορίες από εθελοντές διασώστες, πρόκειται για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων.

Την εξέλιξη γνωστοποίησαν οι εθελοντές διασώστες της ΟΦΚΑΘ μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρουν ότι η σορός και το όχημα του αγνοούμενου εντοπίστηκαν από κυνηγούς σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής. Στην ίδια ανάρτηση εκφράζονται συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την ταυτοποίηση της σορού ή τα αίτια θανάτου. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων και να εξεταστούν τυχόν ίχνη ή πειστήρια που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από την οικία τους για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του. Ο άνδρας, αν και βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε – σύμφωνα με πληροφορίες – να επισκέπτεται τακτικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Αμέσως μετά τη δήλωση εξαφάνισης, κινητοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή πυροσβεστών από το Κλιμάκιο Άνω Ποροΐων και γειτονικές περιοχές, οι οποίοι «χτένισαν» ορεινές, αγροτικές και δυσπρόσιτες εκτάσεις της περιοχής.