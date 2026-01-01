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Μεγάλες διαδηλώσεις με νεκρούς στο Ιράν - Η οικονομία βγάζει τον κόσμο στους δρόμους
Ειδήσεις
19:07 - 01 Ιαν 2026

Μεγάλες διαδηλώσεις με νεκρούς στο Ιράν - Η οικονομία βγάζει τον κόσμο στους δρόμους

Reporter.gr Newsroom
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Ταραχές στο Ιράν, σε μεγάλες διαδηλώσεις με αφορμή την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών που βιώνουν οι πολίτες. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε πολλές επαρχίες της χώρας το τελευταίο 24ωρο, με ορισμένες διαδηλώσεις να εξελίσσονται σε φονικές μετά από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία το πρωί της Πέμπτης στην επαρχία Λορντεγκάν, στη νοτιοδυτική επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιαρί, σύμφωνα με το κρατικά συνδεδεμένο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Παραμένει ασαφές αν τα θύματα ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή διαδηλωτές.

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ορισμένοι διαδηλωτές ήταν οπλισμένοι και άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών, χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό αυτό. Μη επιβεβαιωμένα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές να πετούν πέτρες σε ένστολους αστυνομικούς στην περιοχή. Το Fars υποστήριξε επίσης ότι οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο γραφείο του κυβερνήτη, σε τράπεζες και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένα μέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ σκοτώθηκε και 13 ακόμη τραυματίστηκαν όταν οι διαμαρτυρίες έγιναν βίαιες στην πόλη Κουχνταστ, στην επαρχία Λορεστάν, σύμφωνα με κρατικά συνδεδεμένα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τον πρώτο γνωστό θάνατο από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα. Το πρακτορείο Fars μετέδωσε βίντεο που δείχνει μέλος της αστυνομικής δύναμης να δέχεται ιατρική περίθαλψη, αφού φέρεται να του έβαλαν φωτιά διαδηλωτές.

Η παραστρατιωτική πολιτοφυλακή Μπασίτζ αναπτύσσεται συχνά από το καθεστώς για την καταστολή διαδηλώσεων.

Είκοσι άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, δήλωσε την Πέμπτη ο εισαγγελέας της Κουχνταστ, σύμφωνα με το κρατικά συνδεδεμένο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Καταστηματάρχες, έμποροι των παζαριών και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους σε αρκετές ιρανικές πόλεις αυτή την εβδομάδα, φωνάζοντας συνθήματα κατά του καθεστώτος για τις οικονομικές συνθήκες, μετά την πτώση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι διαμαρτυρίες ήταν οι μεγαλύτερες από την πανεθνική εξέγερση του 2022, η οποία πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί υπό αστυνομική κράτηση, μετά τη σύλληψή της επειδή φέρεται να φορούσε «ακατάλληλα» το μαντήλι της.

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Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη ότι ανησυχεί για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν «εκφοβισμό, βία και συλλήψεις» και κάλεσε τις αρχές να τερματίσουν την καταστολή.

«Πρώτα τα παζάρια. Μετά οι φοιτητές. Τώρα ολόκληρη η χώρα. Οι Ιρανοί είναι ενωμένοι. Διαφορετικές ζωές, ένα αίτημα: σεβαστείτε τις φωνές μας και τα δικαιώματά μας», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα φαρσί στο X.

Παρότι μέχρι στιγμής οι διαμαρτυρίες είναι περιορισμένες, αποτελούν το πιο πρόσφατο κεφάλαιο της αυξανόμενης δυσαρέσκειας στο Ιράν, καθώς ο πληθυσμός ανακτά σιωπηλά δημόσιους χώρους και προσωπικές ελευθερίες μέσα από ασυντόνιστες πράξεις αντίστασης.

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