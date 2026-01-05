Σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί στην επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη Μαδούρο

Η Κούβα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 32 Κουβανοί πολίτες σκοτώθηκαν σε μάχη κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα.

Η επιδρομή του Σαββάτου, κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του.

Οι Κουβανοί εκτελούσαν αποστολές εκ μέρους των Κουβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε το προεδρικό γραφείο της χώρας στο Facebook.

«Πιστοί στις ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, οι συμπατριώτες μας εκπλήρωσαν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια και ηρωικά και έπεσαν, μετά από σθεναρή αντίσταση, σε άμεση μάχη εναντίον των επιτιθέμενων ή ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών των εγκαταστάσεων», ανέφερε η δήλωση.

Η Κούβα χαρακτήρισε επίσης τις αμερικανικές επιθέσεις «εγκληματική πράξη επιθετικότητας και κρατικής τρομοκρατίας» και δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς.

Οι αμερικανικές επιθέσεις ήρθαν μετά από εβδομάδες στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή και απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μαδούρο.

Μετά την επιδρομή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα, «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».