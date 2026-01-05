ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί στην επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη Μαδούρο
Ειδήσεις
10:36 - 05 Ιαν 2026

Σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί στην επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη Μαδούρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κούβα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 32 Κουβανοί πολίτες σκοτώθηκαν σε μάχη κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιδρομής στη Βενεζουέλα.

Η επιδρομή του Σαββάτου, κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του.

Οι Κουβανοί εκτελούσαν αποστολές εκ μέρους των Κουβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε το προεδρικό γραφείο της χώρας στο Facebook.

«Πιστοί στις ευθύνες τους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, οι συμπατριώτες μας εκπλήρωσαν το καθήκον τους με αξιοπρέπεια και ηρωικά και έπεσαν, μετά από σθεναρή αντίσταση, σε άμεση μάχη εναντίον των επιτιθέμενων ή ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών των εγκαταστάσεων», ανέφερε η δήλωση.

Η Κούβα χαρακτήρισε επίσης τις αμερικανικές επιθέσεις «εγκληματική πράξη επιθετικότητας και κρατικής τρομοκρατίας» και δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς.

Οι αμερικανικές επιθέσεις ήρθαν μετά από εβδομάδες στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή και απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μαδούρο.

Μετά την επιδρομή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα, «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι... φέρνει το 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στόχος το 6Χ6
Σχόλια Αγοράς

Τι... φέρνει το 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στόχος το 6Χ6

Ποιοι ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τι αλλάζει μετά τη σύλληψη Μαδούρο
Εμπορεύματα

Ποιοι ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τι αλλάζει μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Παρέμβαση εισαγγελέα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - «Έχουμε παλαιά συστήματα», παραδέχεται ο Δήμας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παρέμβαση εισαγγελέα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - «Έχουμε παλαιά συστήματα», παραδέχεται ο Δήμας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου
Ειδήσεις

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ