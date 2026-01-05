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Τι... φέρνει το 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στόχος το 6Χ6
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08:27 - 05 Ιαν 2026

Τι... φέρνει το 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στόχος το 6Χ6

Reporter.gr Newsroom
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 Νέο γύρο γεωπολιτικής έντασης ανοίγει η επιχείρηση  των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας και πολύ περισσότερο η σύλληψη Μαδούρο και η απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Αναμένοντας τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας - και ιδίως από Ρωσία, Κίνα - επανέρχεται στο προσκήνιο η νέα πραγματικότητα που έχει προκύψει από την εκλογή Τραμπ και μετά, με την νέα τάξη πραγμάτων να αλλάζει τους διεθνείς κανόνες και να δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στις επενδυτικές αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε επέμβαση/παρέμβαση πέρα από τις νόρμες δεκαετιών ειδικά αν προέρχεται από χώρα πυλώνα της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών δεν μπορεί παρά να προβληματίσει χώρες όπως η δική μας με τα γνωστά ανοιχτά ζητήματα που έχουμε με την γείτονα.

Αν εξαιρέσουμε - που δεν θα ήταν συνετό - τις διεθνείς εξελίξεις, η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς στο ΧΑ μας έδειξε με την δυναμική της, την διασπορά του ενδιαφέροντος, τον σταθερά υψηλό τζίρο και την διάσπαση πολυετών υψηλών, ότι και φέτος - όπως και τα προηγούμενα πέντε χρόνια - δεν πρόκειται να βαρεθούμε οι συμμετέχοντες στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Οι πιθανότητες για μια 6η συνεχόμενη θετική χρονιά είναι αυξημένες (τουλάχιστον με βάση την τεχνική ανάλυση) με αρκετές από τις εταιρείες σηματωρούς (τράπεζες, βιομηχανίες, εταιρίες υποδομών) να προχωρούν ήδη σε κινήσεις M&A σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της βάσης εσόδων τους, αλλά και στην συλλογική απόπειρα ανοίγματος σε αγορές πέρα της ελληνικής.

Οι βασικοί δείκτες αποτίμησης στο ΧΑ αν και αυξημένοι και κοντύτερα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παραμένουν σε μια σχετική απόσταση ασφαλείας με το discount που υπάρχει λογικά να κλείνει όσο διεθνοποιείται η αγορά (Euronext, αναβάθμιση χρηματιστηρίου κα).

Σε ό,τι αφορά τέλος την επενδυτική τακτική (stock picking και timing) και κυρίως την επενδυτική στρατηγική (διάρθρωση χαρτοφυλακίων, επιλογή αγορών και νομισμάτων κα) είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ομοιομορφία αποφάσεων και κινήσεων για αυτό και τα χρηματιστήρια παραμένουν ο καθρέφτης της κοινωνίας και της οικονομίας συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση αν ισχύει και στο ΧΑ η φράση ‘ η αρχή είναι το ήμισυ του παντός ‘ τότε το ξεκίνημα της Παρασκευής (ΓΔ 2158 +1,7% σε υψηλά 16 ετών) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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