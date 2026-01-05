Γαλλία: Στήριξη στη Δανία και τη Γροιλανδία μετά τις νέες απειλές Τραμπ για αμερικανικό έλεγχο

Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή της στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας, μετά τις νέες δηλώσεις-απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί υπαγωγής της Γροιλανδίας υπό αμερικανικό έλεγχο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: «Πρόκειται για αλληλεγγύη προς την Δανία...Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χθες (4/1) το βράδυ: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (…). Είναι πολύ στρατηγική χώρα, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει».

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να «σταματήσουν τις απειλές τους» εις βάρος αυτής της εκτεταμένης αυτόνομης περιοχής της Δανίας, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των πλούσιων ορυκτών της πόρων και της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης.

Παράλληλα, η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχει εντείνει τις ανησυχίες στη Δανία και στους Ευρωπαίους συμμάχους της σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία. Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ επισήμανε ότι «το διεθνές δίκαιο δεν έγινε σεβαστό» κατά την επέμβαση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες, στάση που προκάλεσε αντιδράσεις εις βάρος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από μερίδα της γαλλικής πολιτικής σκηνής, κυρίως από την αριστερά.

«Δεν θα μας λείψει» ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος «είχε χάσει τη νομιμότητά του», κυρίως λόγω της καταστολής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, συνέχισε ο Κονφαβρέ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αποτελεί καθήκον των «επιφανών, μόνιμων μελών» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Γαλλία, να καταγγέλλουν κάθε παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Το αποδοκιμάζουμε, προετοιμαζόμαστε για την έλευση ενός κόσμου που διέπεται από το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά δεν θα το δεχτούμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.