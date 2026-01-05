Ελβετία: Στο χαμηλότερο επίπεδο 7μήνου η μεταποίηση – «Βουτιά» του PMI τον Δεκέμβριο

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελβετία εμφάνισε τον Δεκέμβριο πιο έντονη επιβράδυνση από ό,τι είχε προβλεφθεί, υποχωρώντας στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων επτά μηνών. Ο δείκτης PMI της μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 45,8 μονάδες, από 49,7 τον Νοέμβριο, παραμένοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που αποτελεί το όριο μεταξύ επέκτασης και συρρίκνωσης της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν τη Δευτέρα η UBS και η procure.ch.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούσαν ότι ο δείκτης θα παρέμενε περίπου στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Η αισθητή πτώση του PMI καταδεικνύει ότι οι πιέσεις στον ελβετικό μεταποιητικό κλάδο εξακολουθούν να είναι ισχυρές, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι έχει ήδη επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία οδήγησε στη μείωση των ιδιαίτερα αυξημένων δασμών σε ορισμένα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική ανάκαμψη στη βιομηχανική δραστηριότητα.