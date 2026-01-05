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Όρμπαν για ανατροπή Μαδούρο: Θετικές προοπτικές για τις αγορές ενέργειας
Ειδήσεις
16:31 - 05 Ιαν 2026

Όρμπαν για ανατροπή Μαδούρο: Θετικές προοπτικές για τις αγορές ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Την εκτίμηση ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανατρέψουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, ενδέχεται να έχει ευεργετικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας διατύπωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκέντρωση ελέγχου έως και του 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Οι δηλώσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού έρχονται στον απόηχο της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη Λατινική Αμερική μετά την εισβολή στον Παναμά το 1989. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στο Καράκας με ελικόπτερα, συλλαμβάνοντας τον Νικολά Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι η Ουγγαρία έχει επωφεληθεί από την αμερικανική πολιτική στον ενεργειακό τομέα. Υπενθύμισε ότι η Ουάσινγκτον έχει εξαιρέσει τη Βουδαπέστη από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη ρωσική ενέργεια για το 2026, χρονιά κατά την οποία διεξάγονται εκλογές στην Ουγγαρία. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην αξιοποίηση του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας.

«Αυτό που έχει σημασία για την Ουγγαρία είναι ότι, με τη Βενεζουέλα υπό έλεγχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, να ελέγχουν το 40% έως 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου», δήλωσε ο Όρμπαν κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για ισχύ ικανή να επηρεάσει καθοριστικά τις διεθνείς τιμές ενέργειας. «Βλέπω μια ισχυρή πιθανότητα, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Βενεζουέλα τέθηκε υπό έλεγχο, να διαμορφωθεί ένα πιο ευνοϊκό παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον για την Ουγγαρία. Και αυτό είναι θετικό νέο», τόνισε.

Την ίδια ώρα, η Βουδαπέστη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων από εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, καθώς συνεχίζει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εισαγωγές αυτές παραμένουν αναγκαίες για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αν και παράλληλα προωθεί πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κρατικός ενεργειακός όμιλος MVM υπέγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο πενταετή συμφωνία με την αμερικανική εταιρία Chevron για την προμήθεια δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της Ουγγαρίας για μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια.

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