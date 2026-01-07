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Στην Κύπρο ο Ζελένσκι - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο
Ειδήσεις
12:07 - 07 Ιαν 2026

Στην Κύπρο ο Ζελένσκι - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (7/1), ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα. Η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου συνδέεται με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφίχθη στην Κύπρο για σειρά επαφών υψηλού επιπέδου με πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Γεώργιο.

Λίγο πριν τις 11:20 το πρωί, ο Ουκρανός Πρόεδρος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Ζελένσκι αναμένεται επίσης να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, καθώς και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

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