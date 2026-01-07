Η Κομισιόν ρίχνει €45 δισ. στο τραπέζι για να «κλειδώσει» τη στήριξη της Ιταλίας στη συμφωνία του Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έγκριση της πολυσυζητημένης εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur — το μπλοκ της Νότιας Αμερικής που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Όμως, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της Παρασκευής, το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, με την Ιταλία να κρατά τον ρόλο του «ρυθμιστή».

Σύμφωνα με το Politico, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Αμερική για να υπογράψει τη συμφωνία, η οποία εκκρεμεί εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Για να το πετύχει, προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού: υποσχέθηκε πρόωρη πρόσβαση σε έως και 45 δισ. ευρώ αγροτικής χρηματοδότησης, με στόχο να καμφθούν οι αντιστάσεις της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε μπλοκάρει τη συμφωνία τον Δεκέμβριο, αναγκάζοντας τη φον ντερ Λάιεν να ακυρώσει τότε το ταξίδι υπογραφής. Οι ανησυχίες της Ρώμης ευθυγραμμίζονται με εκείνες πολλών Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι φοβούνται ότι η αυξημένη πρόσβαση αγροτικών προϊόντων της Νότιας Αμερικής στην ευρωπαϊκή αγορά θα πλήξει σοβαρά τα εισοδήματά τους.

Στην επιστολή της προς την προεδρία του Συμβουλίου και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η φον ντερ Λάιεν δεσμεύεται όχι μόνο για τα 45 δισ. ευρώ που θα «ξεκλειδώσουν» νωρίτερα από τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, αλλά και για συνολικές αγροτικές δαπάνες ύψους 293,7 δισ. ευρώ μετά το 2027. Τα χρήματα δεν είναι νέα, όμως η πρόωρη δέσμευσή τους δίνει στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να τα διασφαλίσουν πριν επανακατανεμηθούν σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Η κίνηση προσφέρει στη Μελόνι ένα απτό πολιτικό κέρδος, το οποίο μπορεί να παρουσιάσει στο ισχυρό αγροτικό της ακροατήριο. Παρότι η ίδια χαρακτήρισε τη δέσμευση «θετικό και σημαντικό βήμα», απέφυγε να συνδέσει ευθέως τη χρηματοδότηση με τη στήριξη της Mercosur. Ωστόσο, στενοί της σύμμαχοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούν ήδη για πρόοδο προς την ιταλική έγκριση.

Οι συσχετισμοί παραμένουν εύθραυστοι. Γερμανία και Ισπανία στηρίζουν σθεναρά τη συμφωνία, βλέποντάς την ως ευκαιρία για τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, ενώ Γαλλία και Πολωνία ηγούνται του μετώπου της αντίθεσης. Η Ιταλία είναι ο καθοριστικός κρίκος για την επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Τσεχία να προσθέτουν επιπλέον αβεβαιότητα.

Η ένταση αναμένεται να κορυφωθεί εντός της εβδομάδας, με τους υπουργούς Γεωργίας να συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες και τη Γαλλία να ετοιμάζει νέες πιέσεις για αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας. Αν η φον ντερ Λάιεν αποτύχει ξανά να εξασφαλίσει την έγκριση, το πλήγμα στο κύρος της θα είναι σημαντικό — και η συμφωνία Mercosur θα παραμείνει για ακόμη μία φορά στον ευρωπαϊκό «πάγο».