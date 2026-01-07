Χιόνια και παγετός παραλύουν τη δυτική Ευρώπη - Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων

Έντονες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα, Τετάρτη (7/1), σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι, η οποία πλήττει τις ακτές του Ατλαντικού. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές μετακινήσεις, με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, όπου σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις. Παράλληλα, η δυτική Βρετανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αύριο, Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή.

Για σήμερα έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό σε εκτεταμένες περιοχές της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι χιονοπτώσεις και παγετός θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως ιδιαίτερα εκτεταμένο και ασυνήθιστο για τα δεδομένα του σημερινού κλίματος.

Από την πλευρά της, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office ανέφερε ότι οι προειδοποιήσεις για παγετό παραμένουν σε ισχύ στη Σκωτία, ωστόσο αναμένεται να αρθούν αργότερα μέσα στην ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Προβλήματα στια αερομεταφορές

Στη Γαλλία, περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν το πρωί στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού λόγω των χιονοπτώσεων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν και το οδικό δίκτυο.

Ήδη έχει διακοπεί η λειτουργία των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, ενώ σε περίπου ένα τρίτο των γαλλικών νομών, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και σχολικών λεωφορείων.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Ολλανδία, καθώς και στο Βέλγιο, κυρίως στις αερομεταφορές. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε 600 προγραμματισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Συνολικά, μέχρι το πρωί είχαν ακυρωθεί τουλάχιστον 800 πτήσεις, με το ενδεχόμενο νέων ακυρώσεων να παραμένει ανοιχτό.

Περισσότεροι από 1.000 επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο Σκίπολ, όπου οι αρμόδιοι τοποθέτησαν κρεβάτια εκστρατείας και παρείχαν πρωινό στους ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν.

Δυσχέρειες παρατηρούνται και στη σιδηροδρομική κυκλοφορία της Ολλανδίας, με την εταιρεία NS να συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίες. Παράλληλα, οι ολλανδικές αρχές κάλεσαν τους εργαζομένους να εργαστούν από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό.

Στο Βέλγιο, ακυρώθηκαν επίσης ορισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω των εργασιών αποπαγοποίησης των διαδρόμων και των αεροσκαφών.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, οι χιονοπτώσεις στην Ολλανδία γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Πέτερ Σίγκμουντ, η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά δύο βαθμούς Κελσίου, ενώ οι χειμώνες χαρακτηρίζονται πλέον από περισσότερες βροχοπτώσεις και λιγότερα κύματα ψύχους. Από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει καταγραφεί μόλις ένα κύμα ψύχους, σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα, όπου τέτοια φαινόμενα εμφανίζονταν περίπου κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της ολλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ANP, στην περιοχή Ντε Μπιλτ, κοντά στην Ουτρέχτη, έχει καταγραφεί περισσότερη χιονόπτωση από ό,τι συνολικά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, με το χιόνι να πέφτει αδιάκοπα από τις 2 Ιανουαρίου.

Τέλος, γύρω στις 09:00 τοπική ώρα, το μήκος των κυκλοφοριακών συμφορήσεων στους ολλανδικούς δρόμους ξεπέρασε τα 700 χιλιόμετρα, ένα φαινόμενο που είχε να παρατηρηθεί πρωινή ώρα Τετάρτης από τον Φεβρουάριο του 1999.