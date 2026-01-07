ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χιόνια και παγετός παραλύουν τη δυτική Ευρώπη - Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων
Ειδήσεις
11:55 - 07 Ιαν 2026

Χιόνια και παγετός παραλύουν τη δυτική Ευρώπη - Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα, Τετάρτη (7/1), σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι, η οποία πλήττει τις ακτές του Ατλαντικού. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές μετακινήσεις, με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, όπου σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις. Παράλληλα, η δυτική Βρετανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αύριο, Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή.

Για σήμερα έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό σε εκτεταμένες περιοχές της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι χιονοπτώσεις και παγετός θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως ιδιαίτερα εκτεταμένο και ασυνήθιστο για τα δεδομένα του σημερινού κλίματος.

Από την πλευρά της, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office ανέφερε ότι οι προειδοποιήσεις για παγετό παραμένουν σε ισχύ στη Σκωτία, ωστόσο αναμένεται να αρθούν αργότερα μέσα στην ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Προβλήματα στια αερομεταφορές

Στη Γαλλία, περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν το πρωί στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού λόγω των χιονοπτώσεων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν και το οδικό δίκτυο.

Ήδη έχει διακοπεί η λειτουργία των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, ενώ σε περίπου ένα τρίτο των γαλλικών νομών, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και σχολικών λεωφορείων.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Ολλανδία, καθώς και στο Βέλγιο, κυρίως στις αερομεταφορές. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ακύρωσε 600 προγραμματισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Συνολικά, μέχρι το πρωί είχαν ακυρωθεί τουλάχιστον 800 πτήσεις, με το ενδεχόμενο νέων ακυρώσεων να παραμένει ανοιχτό.

Περισσότεροι από 1.000 επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο Σκίπολ, όπου οι αρμόδιοι τοποθέτησαν κρεβάτια εκστρατείας και παρείχαν πρωινό στους ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν.

Δυσχέρειες παρατηρούνται και στη σιδηροδρομική κυκλοφορία της Ολλανδίας, με την εταιρεία NS να συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίες. Παράλληλα, οι ολλανδικές αρχές κάλεσαν τους εργαζομένους να εργαστούν από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό.

Στο Βέλγιο, ακυρώθηκαν επίσης ορισμένες πτήσεις από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις λόγω των εργασιών αποπαγοποίησης των διαδρόμων και των αεροσκαφών.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, οι χιονοπτώσεις στην Ολλανδία γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Πέτερ Σίγκμουντ, η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά δύο βαθμούς Κελσίου, ενώ οι χειμώνες χαρακτηρίζονται πλέον από περισσότερες βροχοπτώσεις και λιγότερα κύματα ψύχους. Από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει καταγραφεί μόλις ένα κύμα ψύχους, σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα, όπου τέτοια φαινόμενα εμφανίζονταν περίπου κάθε τρία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της ολλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ANP, στην περιοχή Ντε Μπιλτ, κοντά στην Ουτρέχτη, έχει καταγραφεί περισσότερη χιονόπτωση από ό,τι συνολικά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, με το χιόνι να πέφτει αδιάκοπα από τις 2 Ιανουαρίου.

Τέλος, γύρω στις 09:00 τοπική ώρα, το μήκος των κυκλοφοριακών συμφορήσεων στους ολλανδικούς δρόμους ξεπέρασε τα 700 χιλιόμετρα, ένα φαινόμενο που είχε να παρατηρηθεί πρωινή ώρα Τετάρτης από τον Φεβρουάριο του 1999.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναλυτικά τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kwh μειώνεται το αγροτικό ρεύμα, αρνητική η πρώτη αντίδραση στα μπλόκα
Οικονομία

Αναλυτικά τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kwh μειώνεται το αγροτικό ρεύμα, αρνητική η πρώτη αντίδραση στα μπλόκα

Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών μετά τις κινητοποιήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ

Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών μετά τις κινητοποιήσεις

Cretan Investment Group: Απέκτησε το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue
Επιχειρήσεις

Cretan Investment Group: Απέκτησε το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια
Ειδήσεις

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ
Ειδήσεις

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Πτώση μετά την ανακοίνωση Ιράν ότι οι διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ «θα μπορούσαν να συνεχιστούν»

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 13:21

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:17

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Πολιτική
20/07/2026 - 13:15

Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:58

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:55

Πτώση-ρεκόρ στην ανεργία: 672.293 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο – Μείωση κατά 10,9% σε έναν χρόνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ