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Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της – Η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχτεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου
Ειδήσεις
20:03 - 07 Ιαν 2026

Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της – Η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεχτεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου

Reporter.gr Newsroom
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«ΗΕΕ δεν μπορεί να αποδεχθεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Κύπρο, τη Λατινική Αμερική, τη Γροιλανδία, την Ουκρανία ή τη Γάζα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.  

«Η Διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες βρίσκεται υπό επίθεση, υπονομεύοντας τον πολυμερή χαρακτήρα, το δίκαιο εμπόριο και τις θεμελιώδεις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρώπη δεν αποτελεί απλώς μια γεωγραφική αναφορά, είναι μια κοινότητα αξιών. Η συλλεκτική μας δύναμη εξαρτάται από τη συνέπεια με την οποία υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες», δήλωσε ακόμη ο Κόστα.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στο ζήτημα της Γροιλανδίας, κατά την ομιλία του με αφορμή την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο, ο Κόστα δήλωσε ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της».

«Όσον αφορά τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», είπε και προσέθεσε πως «τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία ή χωρίς τη Γροιλανδία (…) Έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Κόστα δήλωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο που η διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες δέχεται επιθέσεις και προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντισταθούν σε αυτές τις εξελίξεις. «Η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερός και αταλάντευτος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και του πολυμερισμού».

Λευκός Οίκος: Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για τη Γροιλανδία

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επαναλάβει τις τελευταίες ημέρες ότι επιθυμεί να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, καθώς υποστηρίζει ότι είναι καίριας σημασίας για την αμερικανική στρατιωτική στρατηγική και ισχυρίζεται ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να το προστατεύσει.

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία», ενώ δεν αποκλείουν – όπως δήλωσε χθες (6/1) ο Μάρκο Ρούμπιο – ακόμη και την αγορά του νησιού.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς (σ.σ. της Γροιλανδίας)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Καρολάιν Λέβιτ σήμερα (7/1).

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» σημείωσε ακόμη.

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