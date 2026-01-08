Κομισιόν σε GroK: Στο μικροσκόπιο για παράνομο περιεχόμενο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων

Σοβαρές αιχμές για τη συμμόρφωση της πλατφόρμας X, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, αφήνει πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φέρνοντας την εταιρεία αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο προστίμων και άλλων κυρώσεων. Η Κομισιόν ζήτησε από την πλατφόρμα να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και τα δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εντολή αυτή αφορά υλικό που συνδέεται με τη λειτουργία των αλγορίθμων της πλατφόρμας και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια έντονων αντιδράσεων για τη διάδοση μη συναινετικού οπτικού υλικού στο X, συμπεριλαμβανομένων εικόνων γυμνών γυναικών και παιδιών, τις οποίες η Κομισιόν χαρακτήρισε «παράνομες και αποτρόπαιες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευθυγραμμιζόμενη με αξιωματούχους από πολλές χώρες, υπογράμμισε ότι η δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου συνιστά σοβαρή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας της πλατφόρμας. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X ήδη από πέρυσι.

«Ουσιαστικά λέμε σε μια πλατφόρμα: διατηρήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα και μην τα καταστρέψετε, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες για τη συμμόρφωσή σας και πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, εφόσον το ζητήσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν σημαίνει την έναρξη νέας επίσημης έρευνας βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Ωστόσο, η παράταση της εντολής διατήρησης δεδομένων ενισχύει την πίεση προς την πλατφόρμα X και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών, εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων.