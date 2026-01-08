Διπλό χτύπημα Μακρόν: Δεν ψηφίζει τη Mercosur, «καρφώνει» τον Τραμπ

«Οι ΗΠΑ απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Γαλλίας, κατακρίνοντας τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και δεν κατονόμασε τον Αμερικανό πρόεδρο, έκανε λόγο για μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα», η οποία – όπως είπε – κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις διπλωματικές σχέσεις, ενώ σημείωσε πως «οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά».

«Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Σημειώνεται πως η παρέμβαση Μακρόν έρχεται την ώρα που οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συντονισμένη απάντηση στην επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθιερωμένη δύναμη, που σταδιακά όμως απομακρύνεται από ορισμένους συμμάχους της και διεθνείς κανόνες, τους οποίους μέχρι πρόσφατα ακόμη προωθούσε», είπε ο Μακρόν, αναφερόμενος στα τελευταία γεγονότα, και προέτρεψε την Ευρώπη να προστατεύσει τα συμφέροντα της, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενοποίησης της ευρωπαϊκής ρύθμισης του τεχνολογικού τομέα.

«Εμείς αρνούμαστε την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την ηττοπάθεια», είπε χαρακτηριστικά.

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Βόμβα και με τη Mercosur

Ο Γάλλος πρόεδρος έριξε, όμως, μία ακόμα βόμβα, αυτή τη φορά εντός ΕΕ, καθώς ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Όπως είπε, η απόφαση αυτή οφείλεται στην «ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας» από το γαλλικό κοινοβούλιο, μιας συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, τόνισε ο Μακρόν.

Παρά τις «αδιαμφισβήτητες προόδους» που έχουν επιτευχθεί και για τις οποίες, όπως σημείωσε, «πρέπει να αναγνωριστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», «πρέπει να καταγραφεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας», όπως κατέδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για την προστασία των αγροτών μας», διαβεβαίωσε.

«Η Γαλλία είναι υπέρ του διεθνούς εμπορίου, όμως η συμφωνία ΕΕ–Mercosur είναι μια συμφωνία άλλης εποχής, που διαπραγματεύεται εδώ και υπερβολικά μεγάλο διάστημα, στηριγμένη σε ξεπερασμένες βάσεις», δήλωσε ο Μακρόν, αιτιολογώντας την απόρριψη της συμφωνίας από τη Γαλλία.

«Αν και η εμπορική διαφοροποίηση είναι αναγκαία, το οικονομικό όφελος της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur θα είναι περιορισμένο για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, μόλις +0,05% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων και κρίσιμων αγροτικών κλάδων, που είναι απαραίτητοι για τη διατροφική μας κυριαρχία», εκτίμησε.