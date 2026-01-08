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Cairo Mezz: Πουλάει μέρος χαρτοφυλακίου δανείων συνολικής απαίτησης €5,699 εκατ.
Επιχειρήσεις
19:04 - 08 Ιαν 2026

Cairo Mezz: Πουλάει μέρος χαρτοφυλακίου δανείων συνολικής απαίτησης €5,699 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περίπου στις 9 Φεβρουαρίου υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων.

Η Cairo Mezz Plc ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ακόλουθη ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε στο MTF της Βιέννης από την Cairo No.3 Finance DAC:

«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ προς τους Ομολογιούχους ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Εκδότης συνήψε συμφωνία αγοραπωλησίας χαρτοφυλακίου δανείων («LSPA») με αγοραστή σύμφωνα με την οποία ο Εκδότης συμφώνησε να πωλήσει μέρος του Χαρτοφυλακίου Δανείων, αποτελούμενου κυρίως από μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια με εξασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των δανειοληπτών, συνοφειλετών ή εγγυητών) συνολικής απαίτησης 5,699 εκ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, η οποία είναι η ημερομηνία αναφοράς της εν λόγω πώλησης .

Η συνολική νομική απαίτηση του Χαρτοφυλακίου Δανείων που απομένει μετά την ολοκλήρωση της Πώλησης είναι περίπου 740 εκ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περίπου στις 9 Φεβρουαρίου, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων.

Η Πώληση συνιστά Πώληση Χαρτοφυλακίου Δανείων, και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Όρο 6 της Σύμβασης Διαχείρισης. Το καθαρό τίμημα που θα εισπράξει ο Εκδότης από την Πώληση κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, θα συνιστά Είσπραξη και θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την Προτεραιότητα Πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών προς τις Ομολογίες Κατηγορίας Α, κατά την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων που έπεται της Τριμηνιαίας Περιόδου Εισπράξεων εντός της οποίας ολοκληρώνεται η Πώληση.»

Ο σχετικός σύνδεσμος παρατίθεται κατωτέρω:

https://www.wienerborse.at/en/market-data/bonds/details/?ISIN=XS2016173911&ID_NOTATION=276500879&c77996%5Bfile%5D=TZYJss8A46d7xSxtCajwrg&cHash=aa125c7565eaecb696b0c2e21d1ed150

Η Cairo Mezz Plc θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση εάν ενημερωθεί για τυχόν σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την ως άνω Πώληση.

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