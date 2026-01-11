Ιράν: Απειλές για προληπτικά χτυπήματα εν μέσω διαδηλώσεων – «Νόμιμοι στόχοι» Ισραήλ και ΗΠΑ

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ισραήλ —το οποίο αποκάλεσε «κατεχόμενα εδάφη»— καθώς και αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι» σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως μεταδίδει το Politico.

«Δεν θεωρούμε ότι περιοριζόμαστε στο να αντιδράσουμε μόνο μετά από μια ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά. «Θα δράσουμε με βάση οποιαδήποτε αντικειμενικά σημάδια απειλής».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από πληροφορίες ότι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκαν στρατιωτικές επιλογές για πιθανό πλήγμα κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον θα παρέμβει εάν υπάρξουν νεκροί διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας.

«Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social αργά το Σάββατο, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού ενόψει του ενδεχομένου αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Στην ίδια ομιλία, ο Γκαλιμπάφ επαίνεσε τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας για τη στάση τους απέναντι στις πρόσφατες διαδηλώσεις, εξυμνώντας την αστυνομία και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, και ειδικότερα την εθελοντική πολιτοφυλακή Μπασίτζ, για το ότι «στάθηκαν σταθεροί».

«Ο ιρανικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι θα τους αντιμετωπίσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο και θα τιμωρήσουμε όσους συλλαμβάνονται», δήλωσε, αναφερόμενος στους διαδηλωτές.

To υπόβαθρο των διαδηλώσεων

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν την τελευταία εβδομάδα του 2025, με αφορμή τη βαθιά οικονομική κρίση και την εκτίναξη του πληθωρισμού, και γρήγορα εξελίχθηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση της θεοκρατικής ηγεσίας της χώρας. Έχουν πλέον εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, με τους διαδηλωτές να ζητούν το τέλος της διακυβέρνησης του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ίδιος ο Χαμενεΐ έχει χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «μια ομάδα βανδάλων» που επιδιώκουν να «ικανοποιήσουν» τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά» εάν «αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους».

Με το διαδίκτυο να είναι περιορισμένο και τις τηλεφωνικές γραμμές να έχουν διακοπεί σε πολλές περιοχές, η αποτίμηση της κατάστασης από το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα επεισόδια γύρω από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με το Associated Press, ενώ περίπου 2.600 άτομα έχουν συλληφθεί, κατά την οργάνωση Human Rights Activists News Agency με έδρα τις ΗΠΑ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ στέκεται «πλήρως στο πλευρό» των διαδηλωτών και ζήτησε την απελευθέρωση των φυλακισμένων. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη καταστολή αυτών των νόμιμων διαδηλώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Αργότερα το Σάββατο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα κάλεσε να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβληθούν νέες κυρώσεις στο ιρανικό καθεστώς.