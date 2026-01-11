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Το Νόμπελ Ειρήνης που ονειρεύεται ο Τραμπ… πλησιάζει, έστω με εμπόδια
Created by chatGPT
Ειδήσεις
11:28 - 11 Ιαν 2026

Το Νόμπελ Ειρήνης που ονειρεύεται ο Τραμπ… πλησιάζει, έστω με εμπόδια

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε όσο τίποτε άλλο: το Νόμπελ Ειρήνης. Και το ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ πιο άξιο για το βραβείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το κρύβει καθόλου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να φανταστεί ακόμη και τη μεταβίβαση της διάκρισης. Και ο Τραμπ, πλέον, είναι σαφές πως θα την αποδεχόταν.

«Άκουσα ότι θέλει να το κάνει, θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο, μιλώντας στο Fox News. Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι «μεγάλη ντροπή για τη Νορβηγία», όπου απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης, το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί εξαρχής το βραβείο.

Η ενδεχόμενη «παράδοση» του Νόμπελ θα μπορούσε να γίνει σύντομα. Όπως ανέφερε ο Τραμπ την Παρασκευή (9/1), σε συνάντηση με στελέχη μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, η Ματσάδο αναμένεται να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον – «είτε την Τρίτη είτε την Τετάρτη», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Ματσάδο δήλωσε επίσης σε συνέντευξή της στο Fox News, ότι κατά τη γνώμη της ο Τραμπ ήταν εκείνος που «άξιζε πραγματικά» το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο η ίδια παρέλαβε πέρυσι. Ήδη λίγο μετά την ανακοίνωση της βράβευσης από τη Νορβηγία, είχε αφιερώσει το βραβείο στον Αμερικανό πρόεδρο. Τώρα, όπως είπε, θα μπορούσε ακόμη και να το μεταβιβάσει στον Τραμπ, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης του λαού της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του «δικτάτορα» Νικολάς Μαδούρο.

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθησαν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να δικαστούν με βαριές κατηγορίες. Η επιχείρηση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς πολλοί πολιτικοί και ειδικοί τη χαρακτήρισαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παρά τους επαίνους της Ματσάδο προς τον Τραμπ, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ξεκαθάρισε ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να αποδοθεί σε άλλο πρόσωπο. Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και αφορά αποκλειστικά τη βραβευθείσα.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η Ματσάδο εμφανίζεται να στηρίζει πλήρως τον Αμερικανό πρόεδρο, ο ίδιος διατηρεί επιφυλάξεις για τον πολιτικό της ρόλο στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θεωρεί δύσκολο να αναλάβει η ίδια ηγετική θέση στη χώρα, υποστηρίζοντας πως δεν διαθέτει την απαραίτητη λαϊκή στήριξη και τον απαιτούμενο σεβασμό. Αντίθετα, εξέφρασε τη στήριξή του στη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, πρώην αντιπρόεδρο και στενή συνεργάτιδα του Μαδούρο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/2026 - 16:02
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