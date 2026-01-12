Βρετανία: Περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας - Οι επιχειρήσεις «παγώνουν» τις προσλήψεις

Η αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε νέα επιδείνωση τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς οι επιχειρήσεις μείωσαν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα της Recruitment & Employment Confederation (REC) σε συνεργασία με την KPMG. Η τάση αυτή εντείνει τις ανησυχίες της Τράπεζας της Αγγλίας για περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, μετά τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης των Εργατικών στις 26 Νοεμβρίου που περιλάμβανε φορολογικές αυξήσεις. Οι προσλήψεις για προσωρινές θέσεις επίσης μειώθηκαν, αν και με πιο ήπιο ρυθμό, ενώ η ζήτηση για προσωπικό υποχώρησε παρά την αύξηση των υποψηφίων, κυρίως λόγω απολύσεων.

«Μετά από μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο κόστος και παγκόσμιας αβεβαιότητας, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να “παγώνουν” τις προσλήψεις και να αξιοποιούν προσωρινό προσωπικό», δήλωσε ο Τζον Χολτ, διευθύνων σύμβουλος της KPMG UK, εκτιμώντας ότι η τάση αυτή θα διατηρηθεί βραχυπρόθεσμα.

Η επιβράδυνση των προσλήψεων συνοδεύεται από επίμονες πιέσεις στις αποδοχές σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, με τον πληθωρισμό των αρχικών μισθών να φτάνει σε υψηλό επτά μηνών, κυρίως λόγω δυσκολιών εύρεσης υποψηφίων σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ωστόσο, η αύξηση των μισθών παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ο Νιλ Κάρμπερι, διευθύνων σύμβουλος της REC, τόνισε ότι παρατηρείται διάσπαση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που προσαρμόζονται στο νέο κόστος και σε εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, προειδοποιώντας για υψηλά επίπεδα απολύσεων τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας δείχνουν ότι οι οικονομικοί διευθυντές αναμένουν μικρότερες αυξήσεις μισθών το επόμενο 12μηνο, ενώ οι επιχειρήσεις προβλέπουν περαιτέρω μείωση της απασχόλησης κατά 0,4% το 2026 – τη χαμηλότερη προοπτική από το 2020.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι πιέσεις στην αγορά εργασίας δεν έχουν υποχωρήσει και δημιουργούν προκλήσεις για την οικονομική πολιτική της χώρας, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προτού αποφασίσει για περαιτέρω κινήσεις επιτοκίων.