Κουμπίλιους: Ώρα για πανευρωπαϊκό στρατό 100.000 ανδρών

Σύμφωνα με το Politico, ο Κουμπίλιους επικαλέστηκε τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα, αλλά και τη σταδιακή μετατόπιση της στρατηγικής προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών μακριά από την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον πλέον εστιάζει σε άλλες γεωπολιτικές προτεραιότητες και δεν διστάζει να αμφισβητήσει ακόμη και ευρωπαϊκά εδάφη, όπως η Γροιλανδία.

«Θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά ισχυρότερες αν διέθεταν 50 διαφορετικούς στρατούς σε επίπεδο πολιτειών αντί για έναν ενιαίο ομοσπονδιακό στρατό;» διερωτήθηκε ρητορικά. «Αν η απάντηση είναι “όχι”, τότε τι περιμένουμε;»

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αύξηση των επενδύσεων στην αμυντική παραγωγή, τη δημιουργία θεσμών που είναι πραγματικά έτοιμοι και οργανωμένοι και, κυρίως, την πολιτική βούληση να αποτραπεί μια σύγκρουση ή –εάν χρειαστεί– να δοθεί.

Όπως τόνισε, η απλή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο σημερινό, κατακερματισμένο πλαίσιο δεν αρκεί. Η έλλειψη ενιαίας στρατηγικής και συντονισμού καθιστά την Ευρώπη λιγότερο αποτελεσματική, παρά τα σημαντικά κονδύλια που δαπανώνται. «Πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να πολεμήσουμε ως Ευρώπη και όχι ως μια συλλογή 27 εθνικών “στρατών μπονσάι”», ανέφερε, υιοθετώντας έκφραση του πρώην Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την ιδέα –που είχε τεθεί πριν από μια δεκαετία από προσωπικότητες όπως ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άνγκελα Μέρκελ– για τη δημιουργία μιας ισχυρής, μόνιμης ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης 100.000 ανδρών.

Παράλληλα, πρότεινε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, ως μέσο ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής και της ταχύτητας λήψης αποφάσεων. Το όργανο αυτό θα απαρτίζεται από μόνιμα και εκ περιτροπής μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και από την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών. Στο τραπέζι θα πρέπει, όπως είπε, να συμμετέχει και το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικά 10 έως 12 μέλη, τα οποία δεν θα περιορίζονται στη συζήτηση, αλλά θα προετοιμάζουν γρήγορα κρίσιμες αποφάσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα.