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Πτώση στη Wall Street – Στο επίκεντρο οι έρευνες κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Πάουελ
Χρηματιστήρια
16:53 - 12 Ιαν 2026

Πτώση στη Wall Street – Στο επίκεντρο οι έρευνες κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Πάουελ

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές αγορές καταγράφουν απώλειες τη Δευτέρα (12/1), μετά την αποκάλυψη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άνοιξε ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική κλιμάκωση της πίεσης που ασκεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην κεντρική τράπεζα και έθεσε στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Fed.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,46% στις 49.277,89 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,15% στις 6.954,40 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,07% στις 23.653,45 μονάδες.

Παράλληλα, αρνητικά λειτούργησε και η πρόταση του Τραμπ να επιβληθεί ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών για ένα έτος. Αν και το μέτρο παρουσιάζεται ως προσπάθεια στήριξης των καταναλωτών, επικριτές προειδοποιούν ότι θα περιορίσει τη χορήγηση πιστώσεων και θα πλήξει την κερδοφορία των τραπεζών. Οι τραπεζικές μετοχές ηγούνται των απωλειών, με τη Citigroup να υποχωρεί 3%, την JPMorgan και την Bank of America πάνω από 1%, και την Capital One να καταγράφει πτώση 6%.

Ο ίδιος ο Πάουελ επιβεβαίωσε, σε σπάνια απευθείας βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διερευνούν την κατάθεσή του στη Γερουσία σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων της Fed. Τόνισε ότι η έρευνα αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια πολιτικής παρέμβασης στη νομισματική πολιτική και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Η θητεία του λήγει τον Μάιο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά δεν αντιδρά τόσο στο πρόσωπο του Πάουελ, όσο στον κίνδυνο υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Fed. Όπως ανέφερε ο Jay Woods της Freedom Capital Markets, η πρώτη αντίδραση σε τέτοιες ειδήσεις είναι το «ξεπούλημα».

Η αναταραχή έρχεται σε μια περίοδο που η Wall Street βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να έχουν κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα σε νέα ρεκόρ.

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