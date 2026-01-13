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«Μέτωπο» στήριξης στον Πάουελ: Κοινή δήλωση ετοιμάζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ειδήσεις
12:33 - 13 Ιαν 2026

«Μέτωπο» στήριξης στον Πάουελ: Κοινή δήλωση ετοιμάζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες

Reporter.gr Newsroom
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Κεντρικοί τραπεζίτες από διάφορες χώρες βρίσκονται σε διαδικασία σύνταξης κοινής ανακοίνωσης, με στόχο να εκφράσουν τη στήριξή τους προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να κινήσει ποινική έρευνα εις βάρος του, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.  

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Reuters, το κείμενο αναμένεται να υπογραμμίζει τη σημασία της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και να τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του Πάουελ, φέροντας τις υπογραφές κεντρικών τραπεζιτών από όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, η διαμόρφωση της δήλωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και προς το παρόν δεν έχει καταστεί σαφές πόσοι αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε τον Πάουελ να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου, στο πλαίσιο διερεύνησης δηλώσεών του που είχε πραγματοποιήσει το περασμένο καλοκαίρι στο Κογκρέσο. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν την υπέρβαση του προϋπολογισμού για την ανακαίνιση της έδρας της Federal Reserve στην Ουάσιγκτον, έργο συνολικού κόστους 2,5 δισ. δολαρίων.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς καταδικάστηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και δέχθηκε δημόσια κριτική, τη Δευτέρα, ακόμη και από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που πρόσκεινται στον ίδιο τον Τραμπ.

Ο ίδιος ο Πάουελ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί προσχηματική ενέργεια, με στόχο να ασκηθεί πολιτική πίεση και να επηρεαστεί η χάραξη της νομισματικής πολιτικής και ειδικότερα οι αποφάσεις για τα επιτόκια.

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