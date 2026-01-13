ΕΚΤ: Συρρικνωμένο το πλεόνασμα, αλλά ενισχυμένη η επενδυτική θέση της ευρωζώνης

Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης, ύψους 283 δισ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ), καταγράφηκε στις τέσσερις τριμηνιαίες περιόδους έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, μειωμένο έναντι του πλεονάσματος 425 δισ. ευρώ (2,8% του ΑΕΠ) που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταστροφή του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων από πλεόνασμα (55 δισ. ευρώ) σε έλλειμμα (41 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στη διεύρυνση του ελλείμματος των δευτερογενών εισοδημάτων (από 161 δισ. ευρώ σε 188 δισ. ευρώ), καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος στις υπηρεσίες (από 168 δισ. ευρώ σε 144 δισ. ευρώ).

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη διεύρυνση του πλεονάσματος στο εμπόριο αγαθών (από 362 δισ. ευρώ σε 368 δισ. ευρώ).

Αύξηση πλεονάσματος στα αγαθά

Οι εκτιμήσεις για το εμπόριο αγαθών ανά κατηγορία προϊόντων δείχνουν ότι, στις τέσσερις τριμηνιαίες περιόδους έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, η αύξηση του πλεονάσματος στα αγαθά οφειλόταν κυρίως στη διεύρυνση του πλεονάσματος στα χημικά προϊόντα (από 268 δισ. ευρώ σε 310 δισ. ευρώ) και στη μείωση του ελλείμματος στα ενεργειακά προϊόντα (από 266 δισ. ευρώ σε 242 δισ. ευρώ).

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη συρρίκνωση του πλεονάσματος στα μηχανήματα και τα μεταποιημένα προϊόντα (από 304 δισ. ευρώ σε 260 δισ. ευρώ).

Μικρότερο πλεόνασμα στις υπηρεσίες

Το μικρότερο πλεόνασμα στις υπηρεσίες οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των ελλειμμάτων στις λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες (από 45 δισ. ευρώ σε 78 δισ. ευρώ) και στις χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (από 109 δισ. ευρώ σε 136 δισ. ευρώ). Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη διεύρυνση του πλεονάσματος στις τηλεπικοινωνιακές, πληροφορικής και πληροφοριακές υπηρεσίες (από 202 δισ. ευρώ σε 230 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, η μεταστροφή του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων από πλεόνασμα σε έλλειμμα οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση του πλεονάσματος στις άμεσες επενδύσεις (από 104 δισ. ευρώ σε 17 δισ. ευρώ) και στη διεύρυνση του ελλείμματος στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους (από 190 δισ. ευρώ σε 205 δισ. ευρώ).

Γεωγραφική κατανομή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, κατά το ίδιο διάστημα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε τα μεγαλύτερα διμερή πλεονάσματα έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου (206 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο από 207 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα) και της Ελβετίας (58 δισ. ευρώ, από 72 δισ. ευρώ).

Πλεονάσματα καταγράφηκαν, επίσης, έναντι άλλων αναδυόμενων οικονομιών (140 δισ. ευρώ, από 162 δισ. ευρώ), άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών (112 δισ. ευρώ, από 113 δισ. ευρώ) και υπεράκτιων χρηματοοικονομικών κέντρων (41 δισ. ευρώ, από 50 δισ. ευρώ).

Το μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα καταγράφηκε έναντι της Κίνας (144 δισ. ευρώ, από 85 δισ. ευρώ). Η ζώνη του ευρώ κατέγραψε, επίσης, ελλείμματα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών (32 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα) και της υπολειμματικής ομάδας λοιπών χωρών (106 δισ. ευρώ, από 117 δισ. ευρώ).

Οι σημαντικότερες μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανά γεωγραφικό εταίρο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ήταν οι εξής:

(α) Στα αγαθά, το πλεόνασμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 193 δισ. ευρώ σε 247 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα έναντι της Κίνας διευρύνθηκε από 122 δισ. ευρώ σε 177 δισ. ευρώ.

(β) Στις υπηρεσίες, το έλλειμμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 136 δισ. ευρώ σε 179 δισ. ευρώ, ενώ το πλεόνασμα έναντι των κρατών-μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εκτός ζώνης του ευρώ αυξήθηκε από 25 δισ. ευρώ σε 31 δισ. ευρώ.

(γ) Στα πρωτογενή εισοδήματα, το έλλειμμα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε από 47 δισ. ευρώ σε 98 δισ. ευρώ, ενώ στα δευτερογενή εισοδήματα το έλλειμμα έναντι των κρατών-μελών της ΕΕ και των θεσμών εκτός ζώνης του ευρώ αυξήθηκε από 65 δισ. ευρώ σε 86 δισ. ευρώ.

Γεωγραφική κατανομή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών:

Διεθνής επενδυτική θέση

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, η διεθνής επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ κατέγραψε καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,72 τρισ. ευρώ έναντι του υπόλοιπου κόσμου (11,0% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ), αυξημένα από 1,51 τρισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση κατά 209 δισ. ευρώ στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία οφείλεται κυρίως στην άνοδο των συναλλαγματικών αποθεμάτων (από 1,46 τρισ. ευρώ σε 1,62 τρισ. ευρώ) και των καθαρών στοιχείων ενεργητικού σε χρεωστικούς τίτλους χαρτοφυλακίου (από 1,41 τρισ. ευρώ σε 1,52 τρισ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών στοιχείων ενεργητικού στις άμεσες επενδύσεις (από 2,75 τρισ. ευρώ σε 2,72 τρισ. ευρώ).

Οι εξελίξεις στη διεθνή επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 οφείλονται κυρίως σε θετικές μεταβολές τιμών (282 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, σε συναλλαγές (35 δισ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αρνητικές λοιπές μεταβολές όγκου (66 δισ. ευρώ) και μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών (43 δισ. ευρώ).

Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της ευρωζώνης:

Διεθνείς επενδύσεις στην ευρωζώνη:

Μεταβολές στην καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της ευρωζώνης:

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, τα περιουσιακά στοιχεία άμεσων επενδύσεων ειδικών οχημάτων (SPEs) ανήλθαν σε 3,54 τρισ. ευρώ (28% του συνόλου των άμεσων επενδυτικών στοιχείων ενεργητικού της ζώνης του ευρώ), από 3,52 τρισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά την ίδια περίοδο, οι υποχρεώσεις άμεσων επενδύσεων των SPEs αυξήθηκαν από 3,08 τρισ. ευρώ σε 3,09 τρισ. ευρώ (32% του συνόλου των υποχρεώσεων άμεσων επενδύσεων).

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 16,96 τρισ. ευρώ (108% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, αυξημένο κατά 83 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.