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Κατάρ: «Καταστροφική» για την περιοχή μια κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ειδήσεις
15:58 - 13 Ιαν 2026

Κατάρ: «Καταστροφική» για την περιοχή μια κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το Κατάρ προειδοποίησε σήμερα (13/1) ότι μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα είχε «καταστροφικές» επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή, στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου για στρατιωτική επέμβαση σε μια χώρα που δοκιμάζεται από μαζικές διαδηλώσεις.

«Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση (…) θα είχε καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή και πέραν αυτής, και θέλουμε ως εκ τούτου να το αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ Ανσάρι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής δράσης από την έναρξη των διαδηλώσεων στο Ιράν, η βίαιη καταστολή των οποίων έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει απειλήσει με αντίποινα, προειδοποιώντας ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κατάρ βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη είχε εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον της βάσης αυτής, ως απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελωνειακών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το ενδεχόμενο αεροπορικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί «την πρώτη επιλογή».

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«Είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο στο οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση», τόνισε ο αλ Ανσάρι, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με όλες τις πλευρές, προφανώς με τους γείτονές μας και τους εταίρους μας στην περιοχή για να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση».

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