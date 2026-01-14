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Το Ιράν κατηγορείται για μαζική σφαγή διαδηλωτών και εξπρές θανατικές ποινές και ο Τραμπ απειλεί
Ειδήσεις
08:47 - 14 Ιαν 2026

Το Ιράν κατηγορείται για μαζική σφαγή διαδηλωτών και εξπρές θανατικές ποινές και ο Τραμπ απειλεί

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα λάβει «πολύ ισχυρά μέτρα» εάν το Ιράν προχωρήσει στην εκτέλεση αντικυβερνητικών διαδηλωτών, την ώρα που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για μία από τις πιο αιματηρές καταστολές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Human Rights Activists News Agency (HRANA), τουλάχιστον 2.403 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 12 παιδιά, ενώ πάνω από 18.400 άτομα έχουν συλληφθεί.

Στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας βρίσκεται η υπόθεση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί. Συγγενείς του δήλωσαν στο BBC Persian ότι καταδικάστηκε σε θάνατο μέσα σε μόλις δύο ημέρες από τη σύλληψή του και ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Εκπρόσωπος της κουρδικής οργάνωσης Hengaw για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε την υπόθεση πρωτοφανή, τονίζοντας πως «ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει μια διαδικασία να εξελίσσεται τόσο γρήγορα». Κατά τον ίδιο, το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί «κάθε μέσο για να καταστείλει τον πληθυσμό και να σπείρει τον φόβο».

Μιλώντας στο CBS News, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σκληρών αντιδράσεων εάν πραγματοποιηθούν εκτελέσεις: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε πράγματα… Θα δράσουμε πολύ δυναμικά». Παράλληλα, δήλωσε ότι συγκαλεί σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για να διαπιστώσει «ακριβή στοιχεία» για τον αριθμό των νεκρών, υπογραμμίζοντας ότι «μόλις τα έχουμε, θα πράξουμε αναλόγως». Σε ανάρτησή του στο Truth Social απείλησε ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» και κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες, με Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει στο Reuters ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αποδίδοντας όμως τις ευθύνες σε «τρομοκράτες». Παράλληλα, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση.

Οι διαδηλώσεις, που έχουν εξαπλωθεί σε 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες της χώρας, ξεκίνησαν λόγω της οικονομικής κατάρρευσης και της ακρίβειας, αλλά γρήγορα μετατράπηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση του καθεστώτος. Η απάντηση των αρχών ήταν ωμή βία, εκτεταμένη λογοκρισία και σχεδόν πλήρης διακοπή του διαδικτύου για πάνω από 120 ώρες.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε άμεσο τερματισμό της καταστολής, προειδοποιώντας ότι η χρήση της θανατικής ποινής μέσω συνοπτικών δικών αποτελεί «εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη». Νοσοκομεία στην Τεχεράνη περιγράφονται ως «εμπόλεμες ζώνες», ενώ βίντεο δείχνουν δεκάδες σάκους με σορούς σε ιατροδικαστικά κέντρα. Το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις από το 1979, με τις διεθνείς πιέσεις και τις απειλές κλιμάκωσης να αυξάνονται δραματικά.

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