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ΔΕΟΣ: Η νέα «υπερ-δύναμη» της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου
Φορολογία
08:20 - 14 Ιαν 2026

ΔΕΟΣ: Η νέα «υπερ-δύναμη» της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Με ευρωπαικές συνέργιες αλλά και με «υπερεξουσίες» μπαίνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, από τις 16 Μαρτίου, όπως προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, εν συντομία «ΔΕΟΣ» η οποία είναι μετεξέλιξη της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). 
Η νέα υπηρεσία αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στην αντιμετώπιση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης στον ΦΠΑ, καθώς και φαινομένων διασυνοριακής οικονομικής απάτης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση ο στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής και δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.

(β) Η διεξαγωγή ερευνών, ελέγχων πρόληψης και δίωξης, εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και μερικών επιτόπιων ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τον κολασμό της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής καθώς και κάθε φαινομένου απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

(γ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

(δ) Η διασφάλιση της συνεργασίας με ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, απάτης και παρατυπίας και λοιπών εστιών οικονομικού εγκλήματος, που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

(ε) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

(στ) Η συνεχής βελτίωση και απλούστευση: αα) των λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της ΓΔ ΔΕΟΣ, μέσω της καταγραφής και προτυποποίησης αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την ηλεκτρονικοποίησή τους, ββ) του περιεχομένου των εντύπων αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.

Συνεχής λειτουργία

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι υπηρεσίες της ΓΔ ΔΕΟΣ για την επίτευξη της αποστολής τους, δύνανται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

«Συμμαχία» με ευρωπαϊκούς φορείς

Παράλληλα, στο έργο της και για την επίτευξη των στόχων της, η νέα υπηρεσία ΔΕΟΣ θα έχει στενή συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται μια συμμαχία με ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),με την οποία ήδη υπάρχει στενή επικοινωνία της ΑΑΔε, ήδη, ενώ ενισχύεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία έχει αρμοδιότητα για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η απάτη στον ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας και οι καταχρήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, και με τη Europol, θα υπάρχει συνεργασία με αιχμή την αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη στον ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ» και το ξέπλυμα χρήματος.

Επίσης η συμμετοχή ΓΔ ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων πριν αυτές οριστικοποιηθούν. Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, η συνεργασία με τη Frontex και με τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ιδίως σε ζητήματα που άπτονται της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε εθνικό επίπεδο, η απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στενότερη και πιο θεσμοθετημένη συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις δικαστικές αρχές. Η ΓΔ ΔΕΟΣ λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού ελεγκτικών και επιχειρησιακών δράσεων, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και μειώνοντας τα κενά αρμοδιοτήτων.

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