ΗΠΑ - Δανία: Διπλωματικό ραντεβού για τη Γροιλανδία εν μέσω των πιέσεων Τραμπ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη (14/1) με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, εν μέσω της πίεσης που ασκεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου του αρκτικού νησιού.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, είχαν ζητήσει συνάντηση με τον Ρούμπιο, αφότου ο Τραμπ κλιμάκωσε πρόσφατα τις απειλές για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή στο πλαίσιο του Βασιλείου της Δανίας.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε επίσης την επιθυμία να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι εκείνος που θα τη φιλοξενήσει· κατά συνέπεια, αυτή θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη την Τρίτη.

«Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε τη συνάντηση που τελικά μας παραχωρήθηκε ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση… σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε θέσει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αμερικανικής ανάληψης της Γροιλανδίας το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ωστόσο αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από μέλη του ίδιου του κόμματός του.

Παρότι η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, στόχο που συμμερίζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας.

Η Δανία ζητά συνάντηση στο ΝΑΤΟ για την Αρκτική

Ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πόουλσεν, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει την ερχόμενη Δευτέρα σε συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με αντικείμενο την ασφάλεια στην Αρκτική, μαζί με τη Βίβιαν Μότσφελντ.

Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε επίσης ότι η Δανία σχεδιάζει την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες το 2026.

«Αποτελεί προτεραιότητα της Δανίας τα τελευταία χρόνια να διεξαχθεί μια συζήτηση εντός του ΝΑΤΟ, αλλά και να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή από τη Συμμαχία στα ζητήματα που αφορούν την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και γύρω από αυτήν», δήλωσε ο Πόουλσεν.