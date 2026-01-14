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Καζακστάν: Έκκληση σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την ασφάλεια πετρελαϊκών μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα
Ειδήσεις
16:04 - 14 Ιαν 2026

Καζακστάν: Έκκληση σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την ασφάλεια πετρελαϊκών μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Το Καζακστάν απηύθυνε σήμερα (Τετάρτη, 14/1) έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να συνδράμουν, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν ως στόχο τερματικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα, στα παράλια της Ρωσίας. 

Drones άγνωστης προέλευσης έπληξαν χθες, Τρίτη (13/1), τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα πλοίο που είχε ναυλωθεί από τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron, ενώ κατευθύνονταν προς τερματικό σταθμό στις ρωσικές ακτές για να φορτώσουν πετρέλαιο προερχόμενο από το Καζακστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Καζακστάν, συνολικά τρία δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια του πλου τους προς τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Νοεμβρίου, εννέα drones είχαν πλήξει επίσης εξοπλισμό εξαγωγών του CPC, γεγονός που είχε οδηγήσει σε διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Αυξανόμενος κίνδυνος για τη διεθνή ενεργειακή υποδομή

«Η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση τέτοιων περιστατικών καταδεικνύει την αυξανόμενη απειλή για τη λειτουργία κρίσιμων διεθνών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, κάλεσε τους εταίρους του Καζακστάν να συνεργαστούν στενά, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση μέτρων που θα αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το δεξαμενόπλοιο Matilda, που φέρει σημαία Μάλτας, δέχθηκε επίθεση από δύο ουκρανικά επιθετικά drones σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πόλη Ανάπα, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Οι μέτοχοι του CPC

Μεταξύ των μετόχων του αγωγού CPC, μήκους περίπου 1.500 χιλιομέτρων, περιλαμβάνονται η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Καζακστάν KazMunayGas, η ρωσική Lukoil, καθώς και μεγάλοι αμερικανικοί όμιλοι όπως η Chevron και η Exxon Mobil.

Οι ρωσικοί τερματικοί σταθμοί στη Μαύρη Θάλασσα διακινούν τουλάχιστον το 2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου, ενώ ο αγωγός CPC από μόνος του αντιστοιχεί περίπου στο 80% των συνολικών πετρελαϊκών εξαγωγών του Καζακστάν.

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