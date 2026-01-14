Ρωσία: Ουκρανικά drones πίσω από τα χτυπήματα σε ελληνόκτητα τάνκερ

Στην Ουκρανία αποδίδει η Ρωσία τη χθεσινή επίθεση που σημειώθηκε εναντίον των ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων «Matilda» και «Delta Harmony», σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αναφερόμενο ειδικά στο περιστατικό με το «Matilda», το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το δεξαμενόπλοιο, συμφερόντων της Thenamaris, βρισκόταν αγκυροβολημένο περίπου 30 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές χαρακτηρίζονται περιορισμένες.

Τα δύο τάνκερ δέχθηκαν επίθεση σε περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς κοντά στο Νοβοροσίσκ καταλήγει και ο αγωγός CPC, μέσω του οποίου μεταφέρεται πετρέλαιο από το Καζακστάν.

Νωρίτερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για την επίθεση που δέχτηκαν τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Στο πλήρωμα ενός εκ των πλοίων υπήρχαν δύο Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΞ.

Η Delta Tankers επιβεβαίωσε ότι το «Delta Harmony» δέχθηκε επίθεση το πρωί της Τρίτης (13/1). Όπως ανέφερε, το πλήρωμα είναι ασφαλές, η πυρκαγιά που ξέσπασε αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους ναυτικούς και το πλοίο απομακρύνθηκε με ίδια μέσα από την περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

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