Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σήμερα (15/1) στην κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου στην περιοχή της Καραϊβικής, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, λίγο αργότερα, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ ανήρτησε σχετικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «το μόνο πετρέλαιο που θα εξάγεται από τη Βενεζουέλα θα είναι εκείνο που διακινείται νόμιμα και με τον κατάλληλο συντονισμό».

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να εντείνει τις ενέργειές της για τον έλεγχο των πετρελαϊκών ροών προς και από τη Βενεζουέλα. Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο, με το όνομα Veronica, κατασχέθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της Κοινής Ομάδας Εργασίας Southern Spear, σε συνεργασία με την Αμερικανική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πρόκειται για την έκτη ανάλογη ενέργεια των τελευταίων εβδομάδων, καθώς από τις αρχές Δεκεμβρίου οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβιβαστεί και αναλάβει τον έλεγχο πέντε ακόμη πετρελαιοφόρων που τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων και είτε μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο, είτε είχαν εμπλακεί σε τέτοιες μεταφορές στο παρελθόν.

Η νέα κατάσχεση πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας, καθώς αργότερα μέσα στην ημέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.