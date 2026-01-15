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Ρωσία: Καταδικάζει τους εκβιασμούς και τις απειλές Τραμπ κατά της Κούβας
Ειδήσεις
17:45 - 15 Ιαν 2026

Ρωσία: Καταδικάζει τους εκβιασμούς και τις απειλές Τραμπ κατά της Κούβας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία δήλωσε την Πέμπτη (15/1) ότι οι εκβιασμοί και οι απειλές εναντίον της Κούβας είναι απαράδεκτοι, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η Αβάνα θα πρέπει να «κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Σύμφωνα με το Reuters, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι:

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Λατινική Αμερική και την περιοχή της Καραϊβικής. Φυσικά, μας ανησυχεί η αυξανόμενη ένταση και η κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής, συμπεριλαμβανομένης αυτής που στρέφεται κατά της φιλικής μας Δημοκρατίας της Κούβας».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ιδιαίτερα σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό του και την κυβέρνησή του, που εδώ και δεκαετίες βιώνουν στο έπακρο τη φρίκη παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

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