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Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή αθλήτρια για ναρκωτικά, φήμες για σχέση με Ιμάμογλου»
Ειδήσεις
17:35 - 15 Ιαν 2026

Τουρκία: Συνελήφθη γνωστή αθλήτρια για ναρκωτικά, φήμες για σχέση με Ιμάμογλου»

Reporter.gr Newsroom
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Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 18 άτομα, ανάμεσά τους και η γνωστή πρώην διεθνής βολεϊμπολίστρια Ντεριά Τσαϊργκάν. Η υπόθεση πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης την εμπλέκουν σε φημολογούμενη εξωσυζυγική σχέση με τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και βασικό πολιτικό αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι αποκαλύψεις έρχονται την ίδια ημέρα που ξεκινά η δίκη του Ιμάμογλου για την υπόθεση του «πλαστού» πανεπιστημιακού πτυχίου, γεγονός που εντείνει τις υπόνοιες για πολιτική σκοπιμότητα. Κεντρικό πρόσωπο στους ισχυρισμούς είναι η influencer Ραμπιά Καρατζά, η οποία, αφού συνελήφθη στην ίδια έρευνα για ναρκωτικά, φέρεται να κατέθεσε ως πληροφοριοδότης, υποστηρίζοντας ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε σχέση με την Τσαϊργκάν.

Η ίδια η πρώην αθλήτρια, ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ερωτική σχέση. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι έχει συναντήσει τον Ιμάμογλου μόλις τρεις ή τέσσερις φορές. Όπως δήλωσε, η πρώτη τους γνωριμία έγινε στην πλατεία Ταξίμ το 2020 ή το 2021, κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν του συστήθηκε ως αθλήτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ και της Γαλατασαράι. Αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, τον επισκέφθηκε κατόπιν ραντεβού σε εγκαταστάσεις του Οργανισμού Σχεδιασμού της Κωνσταντινούπολης, όπου συζήτησαν αποκλειστικά θέματα αθλητισμού και επαγγελματικής προοπτικής.

Η Τσαϊργκάν ανέφερε επίσης ότι της προτάθηκε να αγωνιστεί στην ομάδα του Δήμου, İBB Spor, χωρίς όμως να προχωρήσει η συνεργασία, ενώ έγινε και γενική συζήτηση για πιθανό ρόλο στη διοίκηση μετά το τέλος της καριέρας της. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ιμάμογλου όταν ζήτησε βοήθεια για τη στέγαση της οικογένειάς της μετά την κατεδάφιση του σπιτιού της το 2023, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη συνδρομή του Δήμου.

Η 38χρονη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση τον Δεκέμβριο του 2025, κλείνοντας μια σημαντική καριέρα σε συλλόγους όπως η Φενέρμπαχτσε και η Γαλατασαράι, αλλά και με τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας. Οι εξελίξεις γύρω από το όνομά της, ωστόσο, απειλούν να επισκιάσουν την αθλητική της πορεία.

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