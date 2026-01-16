Μελόνι: Η Αρκτική να αποτελέσει προτεραιότητα για ΝΑΤΟ και ΕΕ

Τη θέση της Ιταλίας αναφορικά με τη γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής ανέπτυξαν σήμερα (16/1) η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η περιοχή να αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κ. Μελόνι τόνισε ότι η Αρκτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, σημειώνοντας πως η Ατλαντική Συμμαχία οφείλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης παρουσίας στην περιοχή. Όπως επισήμανε, μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη εντάσεων, στη διατήρηση της σταθερότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παρεμβάσεων από τρίτους παράγοντες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Ιταλία σχεδιάζει τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής με επίκεντρο την Αρκτική, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας στο Αρκτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή. Όπως δήλωσε, η ιταλική παρουσία δεν περιορίζεται σε θεσμικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στον βιομηχανικό τομέα, μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας.

Ο κ. Ταγιάνι στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των φυσικών πόρων της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Αρκτική διαθέτει πλούσια αποθέματα πρώτων υλών, τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών και στρατηγικών εξελίξεων.