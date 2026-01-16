Τσίπρας: Στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του βιβλίου του - Συνάντηση με Αγγελούδη

Επίσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελούδη. Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα μείζονα ζητήματα της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα για τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και για τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής. Στο σύντομο διάλογο που είχαν παρουσία δημοσιογράφων, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε με θαυμασμό στη θέα προς τη θάλασσα από το γραφείο του δημάρχου, ενώ υπενθύμισε ότι η προηγούμενη επίσκεψή του στο δημαρχείο είχε πραγματοποιηθεί επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη.

Σε ένδειξη φιλοξενίας, ο κ. Αγγελούδης προσέφερε στον κ. Τσίπρα ως δώρο μία τρίλιζα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός ανταπέδωσε χαρίζοντάς του το βιβλίο του «Ιθάκη», συνοδευόμενο από προσωπική αφιέρωση.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, περπάτησε μέχρι το δημαρχείο, όπου κατά τη διαδρομή χαιρέτισε πολίτες και αντάλλαξε μαζί τους λίγα λόγια.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι απόλαυσε ιδιαίτερα τη βόλτα στο κέντρο της πόλης και εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται αύριο, στις 12 το μεσημέρι, να μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους.