Πιστόριους: Οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ότι η κοινή άμυνα στην Αρκτική είναι πιο συμφέρουσα

Έκκληση προς τις ΗΠΑ «να αναγνωρίσουν την από κοινού άμυνα της Αρκτικής ως και δικό τους συμφέρον», απηύθυνε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή παραδέχτηκε ότι «δεν είναι εφικτό να επιβάλει κανείς τη συναντίληψη».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα νόμιμα συμφέροντα της ασφάλειάς της εξυπηρετούνται καλύτερα από την κοινή άμυνα στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό», δήλωσε ο Πιστόριους νωρίτερα απόψε (16/1) κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Bundestag.

Απαντώντας στη συνέχεια σε παρέμβαση βουλευτή, ο οποίος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πρόθυμες να το πράξουν, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν μπορείς να επιβάλεις σε κάποιον την συναντίληψη».

Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι κομβικής σημασίας, μη διαπραγματεύσιμες αρχές της διεθνούς τάξης, τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Οι βίαιες εδαφικές αλλαγές δεν έχουν καμία νομιμότητα βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι πεποιθήσεις έχουν αμφισβητηθεί εδώ και καιρό σε όλο τον κόσμο».