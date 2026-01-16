Βρετανία: Ο Στάρμερ «δεν σχεδιάζει» να μιλήσει με τον Πούτιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «δεν σχεδιάζει» να έχει επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρα να στηρίξει την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, και να τοποθετηθεί αυτή η χώρα στην ισχυρότερη δυνατή θέση για να συνεχίσει ταυτόχρονα τη μάχη και να προχωρήσει προς τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει «έως τώρα κανένα σημάδι» ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βρετανική κυβέρνηση διατηρεί «τακτικά» δίαυλους επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, κυρίως μέσω του Βρετανού πρεσβευτή στη Μόσχα.

Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο είχε χαρακτηρίσει «θετική» την πρόθεση που εξέφρασαν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αποκαταστήσουν τον διάλογο με τη Μόσχα, ο οποίος είχε διακοπεί μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ επέκρινε τη στάση της Βρετανίας, σημειώνοντας ότι «μένει επί του παρόντος σε ριζοσπαστικές θέσεις» και «δεν θέλει να συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Η θέση του Λονδίνου είναι καταστροφική».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε δηλώσει στις αρχές Ιανουαρίου ότι «'ήρθε η στιγμή που η Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει και με τη Ρωσία», υποστηρίζοντας παράλληλα τη δημιουργία θέσης Ευρωπαίου «ειδικού απεσταλμένου», ώστε η Ευρώπη να μπορεί να εκφράζεται με ενιαία φωνή.

Αντίστοιχα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκτιμήσει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι θα «ήταν και πάλι χρήσιμο» για τους Ευρωπαίους «να μιλήσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», στο πλαίσιο ενός «πλήρους διαλόγου» με τη Ρωσία. Την ίδια κατεύθυνση έδειξε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη ότι «η εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης ισορροπίας με τη Ρωσία» θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να «κοιτάξει το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Όσοι τάσσονται υπέρ της επανέναρξης του διαλόγου υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει εκ νέου συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, η Ευρώπη κινδυνεύει, εάν παραμείνει στο περιθώριο, να περιοριστεί στον ρόλο μιας απλής μεταβλητής προσαρμογής σε μια πιθανή πολιτική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και σε μια ευρύτερη επανεκκίνηση των αμερικανορωσικών σχέσεων.