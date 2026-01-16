ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Ο Στάρμερ «δεν σχεδιάζει» να μιλήσει με τον Πούτιν
Ειδήσεις
19:52 - 16 Ιαν 2026

Βρετανία: Ο Στάρμερ «δεν σχεδιάζει» να μιλήσει με τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «δεν σχεδιάζει» να έχει επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όπως ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρα να στηρίξει την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, και να τοποθετηθεί αυτή η χώρα στην ισχυρότερη δυνατή θέση για να συνεχίσει ταυτόχρονα τη μάχη και να προχωρήσει προς τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει «έως τώρα κανένα σημάδι» ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βρετανική κυβέρνηση διατηρεί «τακτικά» δίαυλους επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, κυρίως μέσω του Βρετανού πρεσβευτή στη Μόσχα.

Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο είχε χαρακτηρίσει «θετική» την πρόθεση που εξέφρασαν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να αποκαταστήσουν τον διάλογο με τη Μόσχα, ο οποίος είχε διακοπεί μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ επέκρινε τη στάση της Βρετανίας, σημειώνοντας ότι «μένει επί του παρόντος σε ριζοσπαστικές θέσεις» και «δεν θέλει να συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Η θέση του Λονδίνου είναι καταστροφική».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε δηλώσει στις αρχές Ιανουαρίου ότι «'ήρθε η στιγμή που η Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει και με τη Ρωσία», υποστηρίζοντας παράλληλα τη δημιουργία θέσης Ευρωπαίου «ειδικού απεσταλμένου», ώστε η Ευρώπη να μπορεί να εκφράζεται με ενιαία φωνή.

Αντίστοιχα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκτιμήσει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι θα «ήταν και πάλι χρήσιμο» για τους Ευρωπαίους «να μιλήσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν», στο πλαίσιο ενός «πλήρους διαλόγου» με τη Ρωσία. Την ίδια κατεύθυνση έδειξε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη ότι «η εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης ισορροπίας με τη Ρωσία» θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να «κοιτάξει το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Όσοι τάσσονται υπέρ της επανέναρξης του διαλόγου υποστηρίζουν ότι, από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει εκ νέου συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, η Ευρώπη κινδυνεύει, εάν παραμείνει στο περιθώριο, να περιοριστεί στον ρόλο μιας απλής μεταβλητής προσαρμογής σε μια πιθανή πολιτική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και σε μια ευρύτερη επανεκκίνηση των αμερικανορωσικών σχέσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη
Ειδήσεις

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries
Ειδήσεις

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:23

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 10:16

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:08

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 10:07

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:02

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 09:46

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:35

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:28

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 09:17

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 09:15

Metlen: Εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:09

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ