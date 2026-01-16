ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεντβέντεφ: Πάνω από 422.000 συμβάσεις στρατολόγησης στον ρωσικό στρατό το 2025
Ειδήσεις
19:55 - 16 Ιαν 2026

Μεντβέντεφ: Πάνω από 422.000 συμβάσεις στρατολόγησης στον ρωσικό στρατό το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ρωσικός στρατός υπέγραψε περισσότερες από 422.000 συμβάσεις στρατολόγησης μέσα στο 2025, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Το συγκεκριμένο μέγεθος είναι μειωμένο κατά περίπου 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

«Η αποστολή που μας ανέθεσε ο ανώτατος διοικητής έχει ολοκληρωθεί: 422.704 άτομα έχουν υπογράψει σύμβαση στρατιωτικής θητείας», ανέφερε ο Μεντβέντεφ σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «άλλα 32.000 άτομα έχουν υπογράψει συμβόλαια εθελοντικής στρατιωτικής θητείας», όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για όσους πολεμούν στο πλευρό παραστρατιωτικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μεντβέντεφ, το 2025 περίπου 450.000 άνθρωποι υπέγραψαν συμβάσεις για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό, ενώ επιπλέον 40.000 άτομα συμφώνησαν σε εθελοντική θητεία για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το πρακτορείο AFP επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος δεν δημοσιοποιεί επίσημα δεδομένα για τις απώλειές του, έχει εντείνει τις επιθετικές καμπάνιες στρατολόγησης από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Μετά την επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ρωσικές αρχές, παρά τις σημαντικές απώλειες στο ουκρανικό μέτωπο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα γενική επιστράτευση, καθώς η αρχική κινητοποίηση είχε οδηγήσει χιλιάδες Ρώσους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Για να προσελκύσουν νέους στρατιώτες, οι αρχές προσφέρουν υψηλούς μισθούς, μπόνους υπογραφής και κοινωνικές παροχές, προωθώντας εκτεταμένες διαφημιστικές καμπάνιες τόσο στους δρόμους όσο και στο διαδίκτυο.

Οι περιφέρειες, που συμμετέχουν επίσης στην προσπάθεια στρατολόγησης, είχαν αυξήσει τα δικά τους οικονομικά κίνητρα για τους νεοσύλλεκτους το 2024. Ωστόσο, αρκετές από αυτές φαίνεται πως αναθεώρησαν την πολιτική τους το περασμένο έτος, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πέρυσι πως περίπου 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν αναπτυγμένοι στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG
Εμπορεύματα

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες
Ειδήσεις

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ