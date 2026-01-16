Μεντβέντεφ: Πάνω από 422.000 συμβάσεις στρατολόγησης στον ρωσικό στρατό το 2025

Ο ρωσικός στρατός υπέγραψε περισσότερες από 422.000 συμβάσεις στρατολόγησης μέσα στο 2025, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Το συγκεκριμένο μέγεθος είναι μειωμένο κατά περίπου 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

«Η αποστολή που μας ανέθεσε ο ανώτατος διοικητής έχει ολοκληρωθεί: 422.704 άτομα έχουν υπογράψει σύμβαση στρατιωτικής θητείας», ανέφερε ο Μεντβέντεφ σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «άλλα 32.000 άτομα έχουν υπογράψει συμβόλαια εθελοντικής στρατιωτικής θητείας», όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για όσους πολεμούν στο πλευρό παραστρατιωτικών σχηματισμών.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μεντβέντεφ, το 2025 περίπου 450.000 άνθρωποι υπέγραψαν συμβάσεις για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό, ενώ επιπλέον 40.000 άτομα συμφώνησαν σε εθελοντική θητεία για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το πρακτορείο AFP επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος δεν δημοσιοποιεί επίσημα δεδομένα για τις απώλειές του, έχει εντείνει τις επιθετικές καμπάνιες στρατολόγησης από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Μετά την επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ρωσικές αρχές, παρά τις σημαντικές απώλειες στο ουκρανικό μέτωπο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα γενική επιστράτευση, καθώς η αρχική κινητοποίηση είχε οδηγήσει χιλιάδες Ρώσους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Για να προσελκύσουν νέους στρατιώτες, οι αρχές προσφέρουν υψηλούς μισθούς, μπόνους υπογραφής και κοινωνικές παροχές, προωθώντας εκτεταμένες διαφημιστικές καμπάνιες τόσο στους δρόμους όσο και στο διαδίκτυο.

Οι περιφέρειες, που συμμετέχουν επίσης στην προσπάθεια στρατολόγησης, είχαν αυξήσει τα δικά τους οικονομικά κίνητρα για τους νεοσύλλεκτους το 2024. Ωστόσο, αρκετές από αυτές φαίνεται πως αναθεώρησαν την πολιτική τους το περασμένο έτος, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πέρυσι πως περίπου 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονταν αναπτυγμένοι στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.