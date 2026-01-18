Γιατί άλλαξε γνώμη ο Τραμπ και δεν επιτέθηκε τελικά στο Ιράν

H Washington Post παρουσίασε ένα εκτενές ρεπορτάζ με το παρασκήνιο που οδήγησε τελικά στην ακύρωση της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, την οποία είχε προαναγγήλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το ρεπορτάζ υπενθυμίζει πως την περασμένη Τετάρτη θεωρούνταν βέβαιο ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπέλυε τιμωρητικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν — τη δεύτερη μεγάλη χρήση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος μέσα σε δύο εβδομάδες, μετά την τολμηρή επιδρομή της Delta Force στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Ο Τραμπ δεν είχε δώσει επίσημα την εντολή για την επίθεση, αλλά οι κορυφαίοι σύμβουλοι ασφαλείας του περίμεναν ότι θα εξουσιοδοτούσε άμεσα μία από τις στρατιωτικές επιλογές που του παρουσιάστηκαν και προετοιμάζονταν για μια μακρά νύχτα.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων, το USS Roosevelt, είχε εισέλθει στον Περσικό Κόλπο. Οι σύμμαχοι είχαν ειδοποιηθεί ότι μια αμερικανική επίθεση ήταν πιθανή, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, ενώ πλοία και αεροπλάνα βρίσκονταν σε κίνηση. Το προσωπικό στην τεράστια αμερικανική αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ έλαβε οδηγία να εκκενώσει την περιοχή σε περίπτωση που το Ιράν απαντούσε...

«Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ», είχε υποσχεθεί ο Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές, ενθαρρύνοντάς τους με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τρίτης να «καταλάβουν» τους θεσμούς του καθεστώτος. Ενώ πολλοί Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι το εξέλαβαν ως ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρενέβαιναν στρατιωτικά, ο Τραμπ παρέμενε ανοιχτός σε βοήθεια με τη μορφή πίεσης προς το Ιράν να σταματήσει τις δολοφονίες διαδηλωτών.

Η κρίσιμη στιγμή

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε την Τετάρτη, όταν ο Τραμπ ενημερώθηκε μέσω του απεσταλμένου Steve Witkoff ότι η κυβέρνηση του Ιράν ακύρωσε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις 800 ανθρώπων, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε», είπε τότε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Την Πέμπτη, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι οι εκτελέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ταχεία μεταστροφή του Τραμπ στα μέσα της εβδομάδας, άφησε πολλούς από τους συμβούλους του να νιώθουν αιφνιδιασμένοι και τους Ιρανούς αντιφρονούντες να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Η στάση του, όμως, αντανακλούσε έντονες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, σύμφωνα με τις επαφές της Washington Post με περισσότερους από δώδεκα νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής.

Γιατί έκανε πίσω

Ο πρόεδρος ήρθε αντιμέτωπος με το απρόβλεπτο της πιθανής αποσταθεροποίησης μιας ακόμη χώρας της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς ακόμη και της τεράστιας αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής, δήλωσαν αρκετοί από αυτούς. Έχοντας αναπτύξει μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια συνοδευτική αρμάδα στην Καραϊβική κατόπιν εντολής του Τραμπ, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανησυχούσαν ότι υπήρχε λιγότερη αμερικανική ισχύς πυρός στη Μέση Ανατολή από ό,τι θα ήταν ιδανικό για να αποκρούσει αυτό που αναμενόταν να είναι μια μεγάλη ιρανική αντεπίθεση.

Το Ισραήλ συμμερίστηκε αυτή την ανησυχία, έχοντας καταναλώσει τεράστιο αριθμό πυραύλων αναχαίτισης κατά των εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο.

Βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου, επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο για να ζητήσουν αυτοσυγκράτηση και διπλωματία. Αυτά τα έθνη με σουνιτική πλειοψηφία αισθάνονται εδώ και καιρό ότι απειλούνται από το σιιτικό Ιράν, αλλά φοβούνται ακόμη περισσότερο τους σπασμούς αστάθειας στην περιοχή τους.

Ίσως πάνω απ' όλα, είπαν αρκετοί αξιωματούχοι, ο Τραμπ συνειδητοποίησε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα ήταν χαοτικές και θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικούς κλυδωνισμούς, ευρύτερο πόλεμο και απειλές για τους 30.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή — σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις «μια κι έξω» που διέταξε για την καταστροφή σκαφών ναρκωτικών, τη σύλληψη του Μαδούρο ή τη στοχοποίηση μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

«Θέλει επιχειρήσεις τύπου Βενεζουέλας», δήλωσε πρώην Αμερικανός αξιωματούχος. «Αυτό εδώ θα ήταν πολύ πιο μπερδεμένο».

Το καθεστώς... γλίτωσε

Οι ιρανικές διαδηλώσεις, οι μεγαλύτερες στην 46χρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει προς το παρόν εν μέσω βίαιης κυβερνητικής καταστολής που οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Ο ακριβής απολογισμός είναι δύσκολος, καθώς η Τεχεράνη διατηρεί πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών.

«Το καθεστώς φαίνεται να γλίτωσε παρά τρίχα», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αλλά οι Ιρανοί που ρίσκαραν να βγουν στους δρόμους είναι εξοργισμένοι με την υπαναχώρηση του Τραμπ. Αισθάνονται «προδομένοι και εντελώς ράκος».

Ενώ μια επίθεση φαίνεται να έχει αποκλειστεί προς το παρόν, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του κρατούν τις επιλογές τους ανοιχτές —ίσως κερδίζοντας χρόνο— καθώς η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με το Ιράν εκτός από τον ίδιο τον Πρόεδρο», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt.

«Μια ανάλυση κόστους-οφέλους»

Μέσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεχόταν αντικρουόμενες συμβουλές. Ο Αντιπρόεδρος JD Vance υποστήριξε τις επιθέσεις στο Ιράν, θεωρώντας ότι ο Τραμπ είχε θέσει μια «κόκκινη γραμμή» προειδοποιώντας το Ιράν να μην σκοτώνει διαδηλωτές και έπρεπε να την επιβάλει.

Αντίθετα, άλλοι σύμβουλοι, όπως ο Witkoff και η προσωπάρχης Susie Wiles, συνέστησαν προσοχή. Ο Witkoff είχε ακούσει απευθείας τις ανησυχίες των Αράβων συμμάχων και ήθελε να αποφύγει έναν νέο κύκλο βίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent τάχθηκε υπέρ της αναμονής για να αφεθούν οι οικονομικές κυρώσεις να δράσουν.

Ο Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όφελος δεν ήταν επαρκές και οι συνέπειες ήταν πολύ μεγάλες. «Θα οδηγούσε μια επίθεση σε αλλαγή καθεστώτος; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα "όχι"», δήλωσε άτομο κοντά στη διοίκηση. «Στο τέλος της ημέρας, είναι μια ανάλυση κόστους-οφέλους».

Το Ιράν, αντιλαμβανόμενο ότι οι ΗΠΑ μετακινούσαν στρατιωτικές δυνάμεις, επικοινώνησε με τη διοίκηση Τραμπ. Ένα μήνυμα από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Abbas Araghchi προς τον Witkoff βοήθησε στην εκτόνωση της κατάστασης. Λίγο μετά, ο Τραμπ δήλωσε: «Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι ακύρωσαν [τις εκτελέσεις]».

Το μήνυμα των Αράβων συμμάχων (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Ομάν) ήταν ομόφωνο: «Αποφύγετε τη στρατιωτική δράση και διατηρήστε τις διπλωματικές επιλογές».