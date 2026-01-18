ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιατί άλλαξε γνώμη ο Τραμπ και δεν επιτέθηκε τελικά στο Ιράν
Ειδήσεις
14:09 - 18 Ιαν 2026

Γιατί άλλαξε γνώμη ο Τραμπ και δεν επιτέθηκε τελικά στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Washington Post παρουσίασε ένα εκτενές ρεπορτάζ με το παρασκήνιο που οδήγησε τελικά στην ακύρωση της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, την οποία είχε προαναγγήλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το ρεπορτάζ υπενθυμίζει πως την περασμένη Τετάρτη θεωρούνταν βέβαιο ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εξαπέλυε τιμωρητικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν — τη δεύτερη μεγάλη χρήση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος μέσα σε δύο εβδομάδες, μετά την τολμηρή επιδρομή της Delta Force στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του ηγέτη Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Ο Τραμπ δεν είχε δώσει επίσημα την εντολή για την επίθεση, αλλά οι κορυφαίοι σύμβουλοι ασφαλείας του περίμεναν ότι θα εξουσιοδοτούσε άμεσα μία από τις στρατιωτικές επιλογές που του παρουσιάστηκαν και προετοιμάζονταν για μια μακρά νύχτα.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων, το USS Roosevelt, είχε εισέλθει στον Περσικό Κόλπο. Οι σύμμαχοι είχαν ειδοποιηθεί ότι μια αμερικανική επίθεση ήταν πιθανή, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, ενώ πλοία και αεροπλάνα βρίσκονταν σε κίνηση. Το προσωπικό στην τεράστια αμερικανική αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ έλαβε οδηγία να εκκενώσει την περιοχή σε περίπτωση που το Ιράν απαντούσε...

«Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ», είχε υποσχεθεί ο Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές, ενθαρρύνοντάς τους με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τρίτης να «καταλάβουν» τους θεσμούς του καθεστώτος. Ενώ πολλοί Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι το εξέλαβαν ως ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρενέβαιναν στρατιωτικά, ο Τραμπ παρέμενε ανοιχτός σε βοήθεια με τη μορφή πίεσης προς το Ιράν να σταματήσει τις δολοφονίες διαδηλωτών.

Η κρίσιμη στιγμή

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε την Τετάρτη, όταν ο Τραμπ ενημερώθηκε μέσω του απεσταλμένου Steve Witkoff ότι η κυβέρνηση του Ιράν ακύρωσε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις 800 ανθρώπων, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε», είπε τότε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Την Πέμπτη, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι οι εκτελέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ταχεία μεταστροφή του Τραμπ στα μέσα της εβδομάδας, άφησε πολλούς από τους συμβούλους του να νιώθουν αιφνιδιασμένοι και τους Ιρανούς αντιφρονούντες να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Η στάση του, όμως, αντανακλούσε έντονες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, σύμφωνα με τις επαφές της Washington Post με περισσότερους από δώδεκα νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής.

Γιατί έκανε πίσω

Ο πρόεδρος ήρθε αντιμέτωπος με το απρόβλεπτο της πιθανής αποσταθεροποίησης μιας ακόμη χώρας της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς ακόμη και της τεράστιας αμερικανικής στρατιωτικής μηχανής, δήλωσαν αρκετοί από αυτούς. Έχοντας αναπτύξει μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μια συνοδευτική αρμάδα στην Καραϊβική κατόπιν εντολής του Τραμπ, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανησυχούσαν ότι υπήρχε λιγότερη αμερικανική ισχύς πυρός στη Μέση Ανατολή από ό,τι θα ήταν ιδανικό για να αποκρούσει αυτό που αναμενόταν να είναι μια μεγάλη ιρανική αντεπίθεση.

Το Ισραήλ συμμερίστηκε αυτή την ανησυχία, έχοντας καταναλώσει τεράστιο αριθμό πυραύλων αναχαίτισης κατά των εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο.

Βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου, επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο για να ζητήσουν αυτοσυγκράτηση και διπλωματία. Αυτά τα έθνη με σουνιτική πλειοψηφία αισθάνονται εδώ και καιρό ότι απειλούνται από το σιιτικό Ιράν, αλλά φοβούνται ακόμη περισσότερο τους σπασμούς αστάθειας στην περιοχή τους.

Ίσως πάνω απ' όλα, είπαν αρκετοί αξιωματούχοι, ο Τραμπ συνειδητοποίησε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα ήταν χαοτικές και θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικούς κλυδωνισμούς, ευρύτερο πόλεμο και απειλές για τους 30.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή — σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις «μια κι έξω» που διέταξε για την καταστροφή σκαφών ναρκωτικών, τη σύλληψη του Μαδούρο ή τη στοχοποίηση μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

«Θέλει επιχειρήσεις τύπου Βενεζουέλας», δήλωσε πρώην Αμερικανός αξιωματούχος. «Αυτό εδώ θα ήταν πολύ πιο μπερδεμένο».

Το καθεστώς... γλίτωσε

Οι ιρανικές διαδηλώσεις, οι μεγαλύτερες στην 46χρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει προς το παρόν εν μέσω βίαιης κυβερνητικής καταστολής που οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Ο ακριβής απολογισμός είναι δύσκολος, καθώς η Τεχεράνη διατηρεί πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών.

«Το καθεστώς φαίνεται να γλίτωσε παρά τρίχα», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αλλά οι Ιρανοί που ρίσκαραν να βγουν στους δρόμους είναι εξοργισμένοι με την υπαναχώρηση του Τραμπ. Αισθάνονται «προδομένοι και εντελώς ράκος».

Ενώ μια επίθεση φαίνεται να έχει αποκλειστεί προς το παρόν, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του κρατούν τις επιλογές τους ανοιχτές —ίσως κερδίζοντας χρόνο— καθώς η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με το Ιράν εκτός από τον ίδιο τον Πρόεδρο», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt.

«Μια ανάλυση κόστους-οφέλους»

Μέσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δεχόταν αντικρουόμενες συμβουλές. Ο Αντιπρόεδρος JD Vance υποστήριξε τις επιθέσεις στο Ιράν, θεωρώντας ότι ο Τραμπ είχε θέσει μια «κόκκινη γραμμή» προειδοποιώντας το Ιράν να μην σκοτώνει διαδηλωτές και έπρεπε να την επιβάλει.

Αντίθετα, άλλοι σύμβουλοι, όπως ο Witkoff και η προσωπάρχης Susie Wiles, συνέστησαν προσοχή. Ο Witkoff είχε ακούσει απευθείας τις ανησυχίες των Αράβων συμμάχων και ήθελε να αποφύγει έναν νέο κύκλο βίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent τάχθηκε υπέρ της αναμονής για να αφεθούν οι οικονομικές κυρώσεις να δράσουν.

Ο Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όφελος δεν ήταν επαρκές και οι συνέπειες ήταν πολύ μεγάλες. «Θα οδηγούσε μια επίθεση σε αλλαγή καθεστώτος; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα "όχι"», δήλωσε άτομο κοντά στη διοίκηση. «Στο τέλος της ημέρας, είναι μια ανάλυση κόστους-οφέλους».

Το Ιράν, αντιλαμβανόμενο ότι οι ΗΠΑ μετακινούσαν στρατιωτικές δυνάμεις, επικοινώνησε με τη διοίκηση Τραμπ. Ένα μήνυμα από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Abbas Araghchi προς τον Witkoff βοήθησε στην εκτόνωση της κατάστασης. Λίγο μετά, ο Τραμπ δήλωσε: «Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι ακύρωσαν [τις εκτελέσεις]».

Το μήνυμα των Αράβων συμμάχων (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Ομάν) ήταν ομόφωνο: «Αποφύγετε τη στρατιωτική δράση και διατηρήστε τις διπλωματικές επιλογές».

Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει

Κλείνοντας, πάντως, το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Τραμπ θα έχει άλλη μια ευκαιρία να εγκρίνει επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες, όταν τα αμερικανικά μέσα που κατευθύνονται προς την περιοχή θα είναι στη θέση τους, συμβάλλοντας στην άρση των ανησυχιών του Ισραήλ για την προστασία του, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το επίπεδο απειλής δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα: η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έχει λάβει εντολή να προγραμματίσει την στελέχωση για 24ωρη υψηλού επιπέδου υποστήριξη «για τον επόμενο μήνα», ανέφερε στην Washington Post πρόσωπο που παρακολουθεί την κατάσταση..
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα Ford Raptor T1+ κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rally
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Ford Raptor T1+ κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rally

Βατσινά: Αναδρομικά και υπέρογκα πρόστιμα ΦΠΑ «πνίγουν» αγρότες, επαγγελματίες και Δήμους
Πολιτική

Βατσινά: Αναδρομικά και υπέρογκα πρόστιμα ΦΠΑ «πνίγουν» αγρότες, επαγγελματίες και Δήμους

Ο νέος ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης, ο Τραμπ και η Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο νέος ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης, ο Τραμπ και η Ελλάδα

Μητσοτάκης: Με τις φρεγάτες Belharra η Ελλάδα δεν θα αμφισβητείται από κανέναν
Πολιτική

Μητσοτάκης: Με τις φρεγάτες Belharra η Ελλάδα δεν θα αμφισβητείται από κανέναν

O Χατζηδάκης ανοίγει (από τώρα) παράθυρο για ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ
Πολιτική

O Χατζηδάκης ανοίγει (από τώρα) παράθυρο για ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο
Ειδήσεις

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος
Ειδήσεις

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Bloomberg για πυρκαγιές: H κλιματική αλλαγή έχει πλέον διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ