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Βατσινά: Αναδρομικά και υπέρογκα πρόστιμα ΦΠΑ «πνίγουν» αγρότες, επαγγελματίες και Δήμους
Πολιτική
10:02 - 18 Ιαν 2026

Βατσινά: Αναδρομικά και υπέρογκα πρόστιμα ΦΠΑ «πνίγουν» αγρότες, επαγγελματίες και Δήμους

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές αντιδράσεις προκαλεί η εφαρμογή της εγκυκλίου Ε.2059/2025 της ΑΑΔΕ, με την οποία επιβάλλονται αυξημένα και, σε πολλές περιπτώσεις, αναδρομικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και όταν αυτές είναι μηδενικές ή πιστωτικές.

Σε ερώτησή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών, η Τομεάρχης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά μεταφέρει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκληθεί σε αγρότες κι ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και ακόμη και στον Δήμο Χερσονήσου που βρίσκεται στη δυσχερή θέση να του έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η βουλευτής "η ερμηνεία της εγκυκλίου οδηγεί σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων αλλά και δημόσιων φορέων και ΟΤΑ, χωρίς ουσιαστικό φορολογικό όφελος για το Δημόσιο. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η αναδρομική εφαρμογή των προστίμων, που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αναλογικότητας και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων".

Αναφέρει μάλιστα την χαρακτηριστική περίπτωση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ του Δήμου Χερσονήσου, η οποία καλείται να καταβάλει πρόστιμα που αγγίζουν τις 30.000 ευρώ για δηλώσεις ΦΠΑ από το 2017 και μετά, παρ'ότι βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας. "Η εξέλιξη αυτή απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα της εταιρείας και επιβαρύνει άδικα τον Δήμο και τους δημότες" - σημειώνει η ίδια.

Η κ.Βατσινά επισημαίνει ότι παρόν καθεστώς προστίμων επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχει οφειλή ΦΠΑ, εφαρμόζεται αναδρομικά, αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας φορέων και επαγγελματιών, αλλά και ανοίγει τον δρόμο για μαζικές δικαστικές προσφυγές και παρατεταμένη αβεβαιότητα.

"Απαιτείται άμεση πολιτική και διοικητική παρέμβαση, με διόρθωση της ερμηνείας της εγκυκλίου, αναστολή των αναδρομικών προστίμων και αναθεώρηση του πλαισίου κυρώσεων για μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η φορολογική δικαιοσύνη, η αναλογικότητα και η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" - σημειώνει η βουλευτής.

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