ΥΠΕΞ σε Ισπανία: Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της χώρας

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθιά θλίψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας.

Όπως αναφέρει, αναλυτικά, στην ανάρτηση του στο Χ: «Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία. Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας.