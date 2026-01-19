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Τι συμβαίνει στη Μινεσότα και γιατί ο Τραμπ έχει 1.500 στρατιώτες σε επιφυλακή
Ειδήσεις
14:05 - 19 Ιαν 2026

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα και γιατί ο Τραμπ έχει 1.500 στρατιώτες σε επιφυλακή

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες να προετοιμαστούν για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα, σύμφωνα με πηγές της Washington Post. Η πληροφορίες έρχεται μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) ως απάντηση στις αναταραχές στην πολιτεία.

Οι στρατιώτες ανήκουν σε δύο τάγματα πεζικού της 11ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού Ξηράς, η οποία εδρεύει στην Αλάσκα και ειδικεύεται σε επιχειρήσεις σε συνθήκες ψύχους.

Ο Στρατός έθεσε τις μονάδες σε κατάσταση ετοιμότητας για ανάπτυξη, σε περίπτωση που η βία στη Μινεσότα κλιμακωθεί, χαρακτήριζοντας την κίνηση ως «συνετό σχεδιασμό». Δεν είναι σαφές αν κάποιοι από αυτούς θα σταλούν τελικά στην πολιτεία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μιλώντας —όπως και άλλοι— υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του στρατιωτικού σχεδιασμού.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι είναι σύνηθες το Πεντάγωνο «να είναι προετοιμασμένο για οποιαδήποτε απόφαση μπορεί ή δεν μπορεί να λάβει ο Πρόεδρος». Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εντολές αυτές δεν σχετίζονται με την πρόσφατη ρητορική του Τραμπ περί ανάγκης οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Νόμος του 1807

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε την Κυριακή ότι η ενίσχυση της παρουσίας ομοσπονδιακών αξιωματούχων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και η πιθανή ανάπτυξη εν ενεργεία στρατιωτών, αποτελούν απόπειρα να «προκληθούν» οι διαδηλωτές της πόλης.

«Δεν πρόκειται να τους δώσουμε μια δικαιολογία για να κάνουν αυτό που είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να στήσουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή την αποστολή αυτών των 1.500 στρατιωτών», δήλωσε ο Φρέι στο CNN. «Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα μας εισέβαλλε η ίδια μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Ο Νόμος περί Εξέγερσης, ένας ομοσπονδιακός νόμος του 1807, επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς μιας πολιτείας ή να αναπτύξει εν ενεργεία στρατεύματα στο εσωτερικό της χώρας σε περίπτωση «εξέγερσης». Η επίκληση του νόμου θα αποτελούσε εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση και θα ήταν η πρώτη φορά που πρόεδρος το πράττει από το 1992, όταν ο πρόεδρος Τζορτζ Χ. Ου. Μπους κάλεσε τον στρατό κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Λος Άντζελες, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Συνήθως, η επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης θεωρείται έσχατη λύση, όταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου αδυνατούν να διατηρήσουν την τάξη σε περιόδους πολιτικών αναταραχών.

Ο Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να επικαλεστεί τον νόμο, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, εάν οι αξιωματούχοι της Μινεσότα δεν μπορούσαν να αποτρέψουν τους διαδηλωτές από το να «επιτίθενται» σε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), θα «εφάρμοζε τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ» και θα «έβαζε γρήγορα τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται σε αυτή την κάποτε σπουδαία Πολιτεία».

Την Παρασκευή, ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τη ρητορική του, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή» δεν υπάρχει λόγος να επικαλεστεί τον νόμο, προσθέτοντας: «Αν τον χρειαζόμουν, θα τον χρησιμοποιούσα».

Γιατί στη Μινεσότα

Η Μινεσότα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης Τραμπ τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο, όταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ξεκίνησε την Επιχείρηση Metro Surge, μια πολύμηνη επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης, που οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων ατόμων και συνοδεύτηκε από συγκρούσεις μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και διαδηλωτών.

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν δύο άτομα αυτόν τον μήνα, σκοτώνοντας τη Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτη, και τραυματίζοντας έναν Βενεζουελανό μετανάστη, τον Χούλιο Σέσαρ Σόσα-Σέλις, κατά την απόπειρα σύλληψής του.

Αξιωματούχοι της Μινεσότα έχουν προσφύγει κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη παρουσία δυνάμεων επιβολής του νόμου αποτελεί πολιτικά υποκινούμενη παραβίαση του Συντάγματος. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον (Δημοκρατικός), δήλωσε ότι επιδιώκει ασφαλιστικά μέτρα και χαρακτήρισε την επιχείρηση «ομοσπονδιακή εισβολή».

Ο Τραμπ είχε στείλει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, πολιτικού αντιπάλου του από το Δημοκρατικό Κόμμα. Περίπου 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες, μαζί με ένα τάγμα περίπου 700 εν ενεργεία πεζοναυτών, έπειτα από περιστατικά βίαιων διαδηλώσεων κατά της ICE.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τερματίσει τις προσπάθειές του να διατηρήσει αναπτυγμένα στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου με ψήφους 6–3, η οποία έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προσδιορίσει νόμιμο τρόπο με τον οποίο ο στρατός θα μπορούσε να «εκτελεί τους νόμους στο Ιλινόις». Το ζήτημα στις περιοχές αυτές ήταν αν οι αναπτύξεις παραβίαζαν τον Νόμο Posse Comitatus, έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει στα στρατεύματα των ΗΠΑ να εκτελούν καθήκοντα πολιτικής αστυνόμευσης.

Ο Τραμπ έχει επίσης αναπτύξει περισσότερα από 2.600 μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον D.C., και κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρόσφατα παρέτειναν την αποστολή αυτή έως το τέλος του 2026. Παρότι η ανάπτυξη αυτή εξακολουθεί να αμφισβητείται νομικά, ο πρόεδρος έχει μεγαλύτερη εξουσία να αναπτύσσει μέλη της Εθνοφρουράς εκεί, επειδή πρόκειται για ομοσπονδιακή δικαιοδοσία.

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